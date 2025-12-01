Tarihin İlkleri ve İlginç Anlar

Derbi tarihinin ilk golünü Galatasaraylı Emin Bülent Serdaroğlu kaydetmişti. 17 Ocak 1909’da "Papazın Çayırı"nda oynanan ilk maçta Galatasaray, Fenerbahçe’yi 2-0 mağlup etmişti. Fenerbahçe ise ilk galibiyetini ve golünü 1914 yılında, 8. randevuda, Hasan Kamil Sporel’in golüyle elde etti.

Tarihe geçen bir diğer olay ise 2024 yılında Şanlıurfa’da yaşandı. Sadece bir dakika süren Süper Kupa maçı, Fenerbahçe’nin sahadan çekilmesi sonucu Galatasaray’ın hükmen 3-0 galibiyetiyle sonuçlandı.

Seyirci Rekorları ve En İlginç Maçlar

Derbilerde en az seyirci, 17 Kasım 1922’de yağmur altında yalnızca 14 kişi tarafından izlendi. En kalabalık maç ise 21 Eylül 2003’te Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynandı ve 70 bin 125 seyirciye ev sahipliği yaptı.

Tarih boyunca futbolcuların gol rekorları da derbinin heyecanını artırdı. Fenerbahçeli Zeki Rıza Sporel, 42 maçta rakip fileleri 27 kez havalandırarak derbinin en golcü ismi oldu. Onu, 24 golle Alaattin Baydar, 20 golle Lefter Küçükandonyadis ve 19 golle Metin Oktay takip ediyor.

Rekabette En Çok Görülen Skor: 1-0

116 yıllık geçmişte, Fenerbahçe-Galatasaray karşılaşmalarında en çok görülen sonuç 1-0. Tam 75 maç bu skorla tamamlandı. 2-1 skorunun ise 50 kez tekrarlandığı kayıtlara geçti. En farklı galibiyetler ise Galatasaray’dan 7-0, Fenerbahçe’den ise 6-0 ile tarihe geçti.

Tarihi Kavgalar ve İlginç Olaylar

Derbiler yalnızca futbol değil, zaman zaman olaylı anlara da sahne oldu. 23 Şubat 1934’teki İstanbul Ligi maçı, sahada yaşanan kavga nedeniyle yarıda kaldı. Tribünlerin de karıştığı olayda 17 futbolcu uzun süreli ceza aldı, Beşiktaş ise bu dönemde avantaj sağlayarak şampiyon oldu.

Bir başka ilginç an ise 1925 yılında, Fenerbahçe’nin kazandığı penaltıda topun bilerek kaleciye verilmesiydi. Stadın balkon kısmının çökmesi üzerine gerçekleşen bu jest, derbi tarihine geçti.

Yabancı Hakemler ve Karma Takımlar

Rekabetin geçmişinde Çek, İngiliz, Yunan, İtalyan, Alman ve Sloven hakemler görev yaptı. 1934’te ise iki takım, bir maçta “FenerSaray” karmasıyla sahaya çıkmıştı. Lacivert, sarı ve kırmızı renklerin birleşimi, Türk futbolunda eşsiz bir deneyim olarak tarihe geçti.

Başkanların Derbi Heyecanı

Trendyol Süper Lig’in 14. haftasında oynanacak derbi, Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran için büyük bir ilk olacak. Saran, başkan olarak Galatasaray derbisinde ilk kez Kadıköy’de takımını izleyecek. Sarı-kırmızılıların başkanı Dursun Özbek ise toplam 14 derbiye tanıklık etti ve bunlardan 6 galibiyet, 5 beraberlik, 3 yenilgi yaşadı.

404. Randevu Heyecanı: Derbinin Gözde İsimleri

Her zaman olduğu gibi, derbide gözler golcülerde olacak. Tarih boyunca birçok oyuncu, iki takımın formasını da giymiş ve unutulmaz anılara imza atmıştı. Yarınki derbi, hem tarihin hem de günümüz futbolunun merakla beklenen bir kesişmesi olacak.