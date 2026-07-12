Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın İslamabad temasları kapsamında Pakistan İnsan Hakları Bakanı Azam Nazeer Tarar ile gerçekleştirdiği görüşmede, aile, sosyal hizmetler ve sosyal güvenlik alanlarında iş birliğini geliştirmek amacıyla Mutabakat Zaptı imzalandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş resmi ziyaret kapsamında Pakistan'a geldi. Bakan Göktaş başkent İslamabad'da Pakistan İnsan Hakları Bakanı Azam Nazeer Tarar ile bir araya geldi. Görüşmede, kadın hakları, aile yapısının güçlendirilmesi ve sosyal güvenliğin geliştirilmesi konuları kapsamlı bir şekilde ele alındı. Taraflar ayrıca aile yapısının korunması, çocuk ve kadın haklarının desteklenmesi ile dijital alanda ortak politika girişimleri konusunda iş birliğinin artırılması konusunda mutabık kaldı. Bakanlar, aile refahı, kadın hakları, sosyal güvenlik ve kurumsal iş birliğini daha da güçlendirme, deneyim paylaşma ve ortak projeleri ilerletme konusunda anlaştı.

Görüşmede ayrıca; aile, sosyal hizmetler ve sosyal güvenlik alanlarında iş birliğini geliştirmek amacıyla bir Mutabakat Zaptı imzalandı. İki ülke, ortak girişimleri destekleme konusundaki kararlılıklarını yineledi.