Ekmekçibaşı: “Hedefimiz 100 Milyar Dolar”

DEİK Türkiye-Rusya İş Konseyi Başkanı İzzet Ekmekçibaşı, toplantının en dikkat çeken konuşmalarından birini yaptı. Ekmekçibaşı, 2023 yılında 56,5 milyar dolar olarak kaydedilen ikili ticaret hacminin 2024'te yaklaşık yüzde 10'luk bir düşüşle 50 milyar dolara gerilemesinin beklendiğini ifade etti. Ancak bu zorluklara rağmen hedefin çok daha büyük olduğunu vurgulayan Ekmekçibaşı, "Ticaret hacmimizi 100 milyar dolar hedefine doğru taşımak, her iki ülkenin de başlıca amacı. Rusya pazarına sunduğumuz ürünleri çeşitlendirerek bu hedefe ulaşabiliriz," dedi.

Ekmekçibaşı ayrıca: "2023 yılında 56,5 milyar dolar olan ikili ticaret hacmimizi, 2024'te yaklaşık 50 milyar dolarla, yani yüzde 10 civarında bir düşüşle kapanacağı öngörülmektedir. Karşılaşılan zorluklara rağmen batılı şirketlerin terk ettiği Rusya pazarına sunduğumuz ürünleri çeşitlendirmek suretiyle ticaret hacmimizi 100 milyar dolar hedefine doğru taşımak her iki ülkenin başlıca amacı olduğunu düşünüyorum" dedi.

İş Birliği Alanları Genişliyor

Toplantıda konuşan diğer yetkililer de Türkiye ve Rusya arasındaki ilişkilerin derinleşmesi gerektiğini belirtti. Türk ve Rus iş insanları arasında gerçekleştirilen görüşmelerde, inşaat, sağlık turizmi, eğitim ve kreatif endüstriler başta olmak üzere birçok sektördeki iş birliği potansiyeli değerlendirildi.

Rusya'nın, mevcut politikaları kapsamında yatırımları ve iş birliği fırsatlarını ülke geneline eşit şekilde dağıtmayı hedeflediğini belirten konuşmacılar, iki ülke arasındaki ilişkilerin sadece ekonomik değil, kültürel açıdan da güçlendirilmesinin önemine vurgu yaptı.

Ticaretin Çeşitlenmesi Önemli

Ekmekçibaşı, Batılı şirketlerin Rusya pazarından çekilmesinin ardından Türkiye’nin bu alanda önemli bir fırsat yakaladığını dile getirdi. Özellikle tarım, enerji, sanayi ve teknoloji gibi alanlarda ticaretin çeşitlendirilmesinin hem Türkiye hem de Rusya için büyük kazanımlar sağlayacağını ifade etti.

2025 Forumu İçin Geri Sayım

Toplantı, 2025 yılında düzenlenecek St. Petersburg Uluslararası Ekonomik Forumu öncesinde taraflar arasındaki bağların güçlendirilmesi için bir başlangıç olarak değerlendiriliyor. Her iki ülkenin iş dünyası temsilcileri, forumda yeni iş birliği anlaşmaları ve ortak yatırımlara imza atılmasını bekliyor.

İzzet Ekmekçibaşı’nın liderlik ettiği bu çabalar, Türk-Rus ekonomik ilişkilerinin geleceğine yönelik umutları artırırken, 100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefinin gerçekleşmesi için önemli bir adım olarak görülüyor.