Türkiye ile Bulgaristan doğal gaz iş birliğini güçlendirdi

Türkiye ile Bulgaristan, enerji alanındaki stratejik ortaklıklarını güçlendirecek önemli bir adım attı. İki ülke arasında doğal gaz alanındaki iş birliğinin geliştirilmesine yönelik protokol imzalandı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Bulgaristan Enerji Bakanı Iva Petrova ve beraberindeki heyetle Ankara'da gerçekleştirdiği görüşmede doğal gaz ticareti başta olmak üzere enerji alanındaki iş birliği konularını değerlendirdiklerini açıkladı.

Görüşmelerin ardından Bulgaristan Başbakanı Rumen Radev ile Enerji Bakanı Iva Petrova'nın katılımıyla, Türkiye'nin milli enerji şirketi BOTAŞ ile Bulgaristan'ın kamu enerji şirketi Bulgargaz arasında doğal gaz iş birliğinin geliştirilmesine yönelik protokol imzalandı.

Protokol kapsamında, iki şirket arasındaki mevcut doğal gaz anlaşmasının şartlarının güncellenmesine yönelik müzakerelerin sürdürülmesi konusunda mutabakata varıldı. Taraflar ayrıca iki ülke arasındaki doğal gaz iletim kapasitesinin artırılması ve mevcut altyapının daha verimli kullanılmasına yönelik ortak iradelerini de ortaya koydu.

Bakan Bayraktar, imzalanan protokolün hem Türkiye ve Bulgaristan'ın enerji güvenliğine hem de bölgesel enerji istikrarına önemli katkılar sağlayacağını belirterek anlaşmanın iki ülke için hayırlı olmasını diledi.