Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan yeni kararla, İşsizlik Sigortası Fonu'nun kullanımına ilişkin önemli bir düzenlemeye gidildi. Buna göre, fonda biriken kaynağın istihdamı artırmaya ve çalışanları desteklemeye yönelik programlarda kullanılabilecek oranı 2026 yılı için yüzde 30'dan yüzde 50'ye çıkarıldı.

4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu kapsamında alınan karar doğrultusunda, fondan ayrılacak ilave kaynak özellikle iş gücünün niteliğini artıracak projelerde değerlendirilecek. Düzenlemeyle çalışanların mesleki becerilerinin geliştirilmesi, işsizlik riskinin azaltılması ve istihdamın korunmasına yönelik uygulamaların kapsamının genişletilmesi hedefleniyor.

Karar kapsamında kaynaklar; teknolojik dönüşüm nedeniyle işini kaybetme riski bulunan çalışanların farklı meslek alanlarına yönlendirilmesi, işe yerleştirme ve kariyer danışmanlığı hizmetlerinin güçlendirilmesi ile iş gücü piyasasına yönelik araştırma ve analiz çalışmalarının finansmanında kullanılacak.

Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren düzenlemenin uygulanmasından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı sorumlu olacak. Kararın, aktif iş gücü programlarının kapsamını genişleterek istihdamın desteklenmesine katkı sağlaması bekleniyor.