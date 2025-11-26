Ahmet Bolat: “Seyahat Deneyimini Tüm Süreçleriyle Dönüştürmeyi Hedefliyoruz”

Lansmanda konuşan THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, TKPAY’in havacılık ve seyahat ekosisteminde yeni hizmet modellerinin önünü açacağını vurguladı. Bolat, “Türk Hava Yolları olarak sadece seyahat deneyimini değil, bu deneyimin temas ettiği tüm süreçleri dönüştürmeyi hedefliyoruz. TKPAY ile ödeme süreçlerinin sadeleşmesini, operasyonel verimliliğin artmasını ve misafirlerimizin dijital ihtiyaçlarına tek noktadan yanıt verebilmeyi amaçlıyoruz” dedi.

TKPAY ile Bireysel ve Kurumsal Çözümler

TKPAY, bireysel misafirlere TKPAY Cüzdan, kurumsal iş ortaklarına ise TKPAY Ödeme Platformu ile hızlı ve güvenli ödeme çözümleri sunuyor. Turkish Airlines mobil uygulamasına entegre çalışan TKPAY Cüzdan, misafirlere bilet alımlarından günlük harcamalarına kadar birçok işlemi tek bir noktadan yönetme imkanı sağlıyor. Cüzdan üzerinden yapılan işlemlerde TK Para kazanılırken, anlaşmalı markalarda yapılan harcamalardan nakit iade elde ediliyor.

Ayrıca, TKPAY Cüzdan kullanıcıları 7/24 ücretsiz para transferi, karekod ile ödeme, dijital veya fiziki kart kullanımı, anlık kur dönüşümü ve mil çevrimi gibi hizmetlerden faydalanabiliyor. THY’nin bilet iadesi ve bagaj tazminatı işlemleri de artık doğrudan TKPAY Cüzdan üzerinden yapılacak.

Kurumsal kullanıcılar için geliştirilen TKPAY Ödeme Platformu, THY ve AJet başta olmak üzere havacılık ve seyahat ekosistemine hızlı, güvenilir ve yüksek başarı oranına sahip tahsilat altyapısı sunuyor. Platform, havayolları, seyahat acenteleri, konaklama ve araç kiralama sektörlerinde kapsamlı finansal teknoloji çözümleri sağlıyor.

Yerli ve Milli Teknoloji ile Güçlü Altyapı

TKPAY, yerli ve milli teknolojilerle geliştirdiği altyapısı sayesinde düşük maliyetli ve güvenli ödeme hizmetleri sunmayı hedefliyor. Yabancı misafirlere sunduğu kullanıcı dostu kur servisleriyle Türkiye’nin turizm deneyimine katkı sağlamayı amaçlayan platform, lansmana özel olarak TKPAY Cüzdan üzerinden yapılan tüm bilet alımlarında yüzde 10 TK Para kazanma fırsatı sunuyor.

Kuruluş ve Lisans Süreci

Türk Hava Yolları’nın yüzde 100 iştiraki olan TKPAY, Ağustos 2023’te kuruldu ve Mart 2025’te Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’ndan lisans alarak faaliyetlerine başladı.