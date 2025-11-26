Kurulun açıklamasına göre, inceleme başladıktan sonra herhangi bir cihazdan veri silinmesi, yerinde incelemeyi engellemek ve zorlaştırmak olarak değerlendiriliyor.

Açıklamada, “Yerinde inceleme başladıktan sonra hiçbir cihazdan, hiçbir gerekçeyle veri silinmemeli. Tek bir silme işlemi dahi, şirketi cirosunun binde beşi oranında cezayla karşı karşıya bırakıyor. İncelemelerde en güncel, yüksek teknolojili cihazlar kullanılıyor ve veri silme girişimleri çok kısa sürede tespit edilebiliyor. İnceleme yalnızca işle ilgili verileri kapsıyor; kişisel veya özel nitelikli veriler inceleme kapsamı dışında tutuluyor” ifadelerine yer verildi.

Hukuki Zorunluluk ve Şeffaf İş Birliği Önemli

Kurul, yerinde inceleme yükümlülüklerinin eksiksiz yerine getirilmesinin sadece hukuki bir zorunluluk olmadığını, aynı zamanda ağır para cezalarından kaçınmanın da tek yolu olduğunu belirtti. Açıklamada şu ifadeler kullanıldı: