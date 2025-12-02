Böylece 2026 yılına yönelik merkezi yönetim bütçesi, Meclis Genel Kurulu’nda ele alınmak üzere bir üst aşamaya taşınmış oldu.

Komisyonda kabul edilen bütçe teklifine göre, genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerine 18 trilyon 751 milyar 514 milyon 833 bin TL, özel bütçeli idarelere 1 trilyon 637 milyar 331 milyon 680 bin TL, düzenleyici ve denetleyici kurumlara ise 87 milyar 139 milyon 973 bin TL ödenek ayrılacak.

Bütçe Gelirleri ve Ödenek Dağılımı

Bütçe gelirlerinde 2026 yılı için dikkat çeken tahminler şöyle:

Genel bütçe gelirleri: 16 trilyon 32 milyar 32 milyon 487 bin TL

Özel bütçeli idare gelirleri: 145 milyar 96 milyon 263 bin TL öz gelir 1 trilyon 499 milyar 24 milyon 964 bin TL Hazine yardımı Toplam: 1 trilyon 644 milyar 121 milyon 227 bin TL

Düzenleyici ve denetleyici kurum gelirleri: 84 milyar 171 milyon 212 bin TL öz gelir 2 milyar 968 milyon 761 bin TL Hazine yardımı Toplam: 87 milyar 139 milyon 973 bin TL



Bazı Kurumların Ödeme Katsayılarında Düzenleme

Komisyonda ayrıca Yükseköğretim Kurulu, Hazine ve Maliye Bakanlığı, TRT gibi kurumlarda çalışan bazı personelin ödeme katsayılarının değiştirilmesine yönelik düzenleme de oy birliğiyle kabul edildi.

Bütçe Teklifi Genel Kurul’a Gidiyor

Komisyonda kabul edilen bütçe, TBMM Genel Kurulu’nda yapılacak kapsamlı görüşmelerin ardından oylanarak yasalaşacak. 2026 bütçesinin, kamu hizmetleri, yatırımlar ve mali disiplin politikaları açısından belirleyici bir yol haritası olması bekleniyor.