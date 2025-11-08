Bu anlaşma, iki şirket arasındaki uzun soluklu ortaklıkta önemli bir dönüm noktasını temsil ederken Türk Hava Yolları’nın geniş gövdeli filosunu ve küresel büyüme planını destekliyor. Türkiye’nin bayrak taşıyıcısı ve dünyada en fazla ülkeye uçan havayolu olan Türk Hava Yolları, 504 uçaktan oluşan genç ve büyümeye devam eden filosuyla dünya çapında 131 ülkede 355 noktaya uçmaktadır.

Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, “Türk Hava Yolları olarak, 2033 yılına kadar 800’ün üzerinde uçağa ulaşma hedefimiz doğrultusunda bayrak taşıyıcı hava yolu şirketimiz için önemli bir adım teşkil eden bu anlaşma aynı zamanda Türkiye’nin küresel bir havacılık merkezi olarak üstlendiği kritik rolü güçlendiriyor. Operasyonel mükemmeliyet ve yolcu güvenliğinde en yüksek standartları korurken GE Aerospace ile iş birliğimizi sürdürmekten mutluluk duyuyoruz.” dedi.

En son teknoloji materyalleri ve ileri tasarım teknikleriyle geliştirilen GEnx, itki teknolojisinde önemli bir ilerlemeyi temsil ediyor. 2011’de hizmete girişinden bu yana GEnx motor ailesi 69 milyonun üzerinde uçuş saatine ulaştı. Bugüne kadar GEnx, hizmet ve siparişte 3.900’ü aşarak GE Aerospace’in en hızlı satılan yüksek itişli motoru olmuştur. Tüm GE Aerospace motorlarında olduğu gibi GEnx de onaylı Sürdürülebilir Havacılık Yakıtı (SAF) karışımlarıyla çalışabilmektedir.

Russell Stokes, GE Aerospace Ticari Motorlar ve Hizmetler Birimi Başkanı ve CEO’su, “GE Aerospace olarak, Türk Hava Yolları’nın filo genişlemesinin bir parçası olmaktan gurur duyuyoruz. Gelişmiş GEnx motorumuzla güçlendirilen bu anlaşma; olağanüstü verimlilik, güvenilirlik ve daha sessiz bir yolcu deneyimi sunma taahhüdümüzün göstergesidir. GE Aerospace olarak Türk Hava Yolları’nın dünyayı birbirine bağlama hedefini desteklemekten mutluyuz.” dedi.

GE Aerospace, Türkiye ile yaklaşık 60 yıllık güçlü bir iş ortaklığına sahiptir. İstanbul, Ankara ve Gebze’de bulunan ofis ve tesisleriyle GE Aerospace’in Türkiye’deki 500’ü aşkın çalışanı, ülke genelinde 2.500’ün üzerinde ticari ve savunma motorundan oluşan kurulu altyapısını desteklenmektedir. Türkiye Teknoloji Merkezi’ndeki yüksek nitelikli mühendisler, yeni motor programları, yazılım geliştirme ve katmanlı imalat alanlarındaki GE Aerospace’in küresel mühendislik çalışmalarında yer alarak Türkiye’nin gelişmiş bir havacılık üssü olma konumunu güçlendirmektedir. GE Aerospace’in Türk Havacılık ve Uzay Sanayii ile kurduğu ortak girişimi TEI, GE Aerospace ve iş ortakları için yüzlerce motor bileşeni üreterek küresel tedarik zincirine katkıda bulunmaktadır.