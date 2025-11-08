Kurul, tüketicilerin içeriğini bilmeden satın aldığı bu kutuların aldatıcı ve haksız ticari uygulama niteliğinde olduğuna hükmetti.

Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu’nun 361. toplantısında, sosyal medya ve e-ticaret sitelerinde sayısı artan, kutu içeriğine ilişkin herhangi bir bilgi verilmeden satılan “gizemli kutular” masaya yatırıldı. Yapılan incelemelerde, bu tür tanıtımların tüketici davranışlarını olumsuz etkileyebileceği, kişileri normal şartlarda yapmayacakları alışverişlere yönlendirebileceği tespit edildi.

Kurul, gizemli kutu satışlarının “reklam yoluyla haksız ticari uygulama” kapsamında değerlendirilmesine karar verdi. Bu kapsamda, 9 farklı reklam verene durdurma cezası uygulanırken, e-ticaret platformlarına da söz konusu ürünlerin satışının engellenmesi yönünde uyarı yazıları gönderildi.

Ticaret Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, tüketicilerin bu tür belirsiz içerikli ürünlere karşı dikkatli olmaları istendi. Bakanlık, dijital platformlarda tüketici haklarını korumaya yönelik denetimlerin aralıksız sürdürüleceğini vurguladı.