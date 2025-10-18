“Cyber Islam” adlı grubun, havalimanlarının anons sistemlerini ele geçirerek ABD Başkanı Donald Trump ve İsrail Başbakanı Netanyahu’ya yönelik küfürlü mesajlar yayınladığı belirtildi. Olay, hem ABD hem Kanada’da güvenlik birimlerini alarma geçirdi.

“Free Palestine” mesajı havalimanında yankılandı

14 Ekim’de gerçekleşen olayda Harrisburg Uluslararası Havalimanı’nın (HIA) hoparlör sistemine sızan hackerlar, “Free Palestine (Filistin’e Özgürlük)” sloganının yer aldığı bir ses kaydını yaklaşık 10 dakika boyunca yayınladı.

Havalimanı sözcüsü Scott Miller, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Yetkisiz bir kişi sistemimize erişim sağlayarak kayıtlı bir mesajı yayınladı. Olay güvenlik tehdidi oluşturmadı ancak yolcular arasında şaşkınlık yarattı.” dedi.

Trump ve Netanyahu’ya küfürlü ifadeler

USA Today’in haberine göre, yayınlanan mesajda “Turkish hacker Cyber Islam was here” (Türk hacker Cyber Islam buradaydı) ifadesi yer aldı. Ayrıca ABD Başkanı Donald Trump ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hakkında küfürlü ifadelerin bulunduğu bildirildi.

Yaklaşık 10 dakika süren yayının ardından sistem, bilgi işlem ekibi tarafından kapatıldı. Olay anında Delta Air Lines’a ait bir uçuşun kısa süreliğine durdurulduğu, güvenlik kontrolü sonrasında uçağın normal şekilde kalkış yaptığı açıklandı.

ABD: “Sorumlular bulunacak”

ABD Ulaştırma Bakanlığı ve Federal Havacılık Dairesi (FAA) olayı ortak şekilde soruşturuyor. Ulaştırma Bakanı Sean Duffy, yaptığı açıklamada,

“Bu tür siber saldırılar kabul edilemez. Yolcuların güvenliğini ve huzurunu tehdit eden her girişimin sorumluları en kısa sürede bulunacak.”

ifadelerini kullandı.

Kanada’da da benzer olaylar yaşandı

Aynı gün Kanada’daki Kelowna, Victoria ve Windsor havalimanlarında da benzer ses kayıtlarının yayınlandığı bildirildi. Kanada güvenlik birimleri de saldırının kaynağını araştırıyor.

“Cyber Islam” adlı grubun kimliği ve bağlantılarına dair henüz doğrulanmış bir bilgi bulunmazken, olayın siyasi bir mesaj içeren organize bir eylem olabileceği değerlendiriliyor.