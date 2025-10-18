Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P, takvimde yer almasına rağmen Türkiye’nin kredi notu ve görünümüne ilişkin bu ay bir güncelleme gerçekleştirmedi.

S&P tarafından yapılan açıklamada, 17 Ekim 2025 tarihinde değerlendirme yapılması planlanan Türkiye, Hollanda ve Togo için herhangi bir not değişikliğine gidilmediği bildirildi. Kuruluş, bu ülkeler için yarı yıllık gözden geçirmenin tamamlandığını, ancak mevcut kredi notlarının korunduğunu açıkladı.

Türkiye’nin Kredi Notu “BB-” Olarak Kaldı

S&P, son değerlendirmesinde Türkiye’nin uzun vadeli kredi notunu “BB-”, kredi notu görünümünü ise “durağan” olarak belirlemişti. Yeni açıklama, bu değerlendirmenin aynen korunduğu anlamına geliyor.

Değerlendirme Takvimi Not Artışı Anlamına Gelmiyor

Kredi derecelendirme kuruluşları, ülkeler için yıl içinde belirli tarihlerde değerlendirme takvimi açıklıyor. Ancak bu tarihler, not ya da görünümde mutlaka bir değişiklik yapılacağı anlamına gelmiyor.

S&P’nin Türkiye için son değerlendirmesini Mayıs 2025’te yaptığı, o dönemde de görünümü “durağan” olarak koruduğu hatırlatılıyor.

Gözler Bir Sonraki Değerlendirmede

Ekonomi çevreleri, Türkiye ekonomisinde enflasyonla mücadele, mali disiplin ve para politikasındaki sıkı duruşun sürmesi halinde önümüzdeki değerlendirmelerde not artışı olasılığının gündeme gelebileceğini ifade ediyor.