Turizmcilerden uçuşlarda rötar sorununa tepki: ''Turistler, iyi hatıralarla ülkemizden ayrılmıyor

Eylemden en çok etkilenen Antalya Havalimanı’nda rötarların artmasını değerlendiren turizmciler, sorunun turizmi olumsuz etkilediğini ifade etti. Antalya Kent Konseyi Turizm Çalışma Grubu Başkanı Recep Yavuz, "Ülke turizmine hiçbir faydası yok, çözülemeyecek bir konu olmaktan çıkması gerekiyor" ifadelerine yer verirken, TÜRSAB Başkan Danışmanı Hamit Kuk ise, "Tatilini bitirmek üzere olan yolcuları 6-7 saat öncesinden havalimanına çekmek zorunda kalıyoruz. Bu da tabii müşteri memnuniyetini, turist memnuniyetini olumsuz etkiliyor. Turistler iyi hatıralarla ülkemizden ayrılmıyorlar" diye konuştu.

Yaz sezonunda gelen sayısında üst üste rekorların kırıldığı ve 18 milyon turist beklentisi olan Antalya’da sivil havacılıkta artan uçak rötarları ülke gündeminden düşmüyor. Geçtiğimiz Cumartesi günü toplamda 217 bin 141 yolcuya hizmet verilerek 2024 yılının rekoru kırıldığı Antalya Havalimanı’na inecek yolcuların, hava trafik kontrolörlerinin havacılıkta inisiyatif almadan çalışma sistemini sürdürmeleri nedeniyle rötarlı iniş yapması tepkilere neden oluyor.

"Kişi başı gecelik harcamada dünya standartları yakalandı"

Antalya Kent Konseyi Turizm Çalışma Grubu Başkanı Recep Yavuz, Antalya’da sayısal olarak rekorların kırıldığı bir sezon yaşanmasına rağmen memnuniyetsizliğin hakim olduğuna dikkat çekti. Geçtiğimiz hafta sonunda havalimanına yurt dışından giriş yapan kişi sayısında rekor kırıldığını hatırlatan yavuz, turizm sezonunu şu şekilde değerlendirdi:

"Önümüzde dolu dolu üç ay var; Ağustos Eylül ve Ekim ayları, burada çok fazla iniş çıkışın olmayacağını düşünüyorum. Yüksek bütçeli otellerdeki doluluğun biraz daha düşük olduğu düşük bütçeli bölgelerde dolulukların daha yoğun olduğunu görüyoruz. Temmuz ayını otelcilerden yüzde 100’e yakın doluluklarla geçirenler var ama yüzde 60’ta kalanlar da var. Herkes kendi bütçesine göre en ideal tatilini yapmayı planlıyor, özellikle bu yıl son dakika rezervasyonları konusunda çok ciddi bir hareketlilik olduğunu görüyoruz. Fakat çok ensemizi karartacak bir durum yok, bundan sonraki üç ayın da önemli olduğunu ve gerek gelişlerde gerek kişi başı karlılıklarda önemli bir ilerleme olduğunu düşünüyorum. Gelen turist sayısı değil aynı zamanda onun getirisi de söz konusu, bu yıl en yüksek kişi başı gecelik harcamayla 100 dolar civarında seyrediyor ve bu da dünya standartlarına yakın bir rakam olarak gidiyor."

"Rötar ve trafik, bir gün kaybettiriyor"

Turizm sezonunda gelir artışı ve gelen kişi sayısının artışına rağmen havalimanında yaşanan rötar olayının sorun oluşturduğunun altını çizen Recep Yavuz, Antalya’da yaşanan trafik sorunu ile birlikte gelen turistin kötü bir karşılama ile karşılaştığını ifade etti. Yavuz, "Havalimanındaki yavaşlamanın oluşturduğu soruna, Antalya trafiğinin ortaya koyduğu büyük sıkıntılara rağmen gemi yüksek dalgalar üstünde ilerlemeye devam ediyor. Hepimizin kendimize ders çıkaracağı önemli bir sezon oluyor. Misafir için, uçuş günü stresli bir gündür, saatler öncesinden kalkıp havaalanına gidip havaalanında bekleyip uçağa binip belki de uçak içinde bekleyip ülkeye geldikten sonra bir de o ülke üstünde birkaç tur atıp inip ondan sonra da yine saatler süren bir seyahatle otele gitmek, tam bir facia. Bir gün kaybediyor ve üstelik aynısını dönüşte de yaşıyor" diye konuştu.

"Mutsuzluğa neden oldu"

Antalya’nın doğusuna doğru trafikte yaşanan sıkışıklığın da gelen konukları olumsuz etkilediğini belirten Recep Yavuz, gelen turistin deneyimleri sonucunda şehrin rötarlı bölge olarak anılmasının hoş olmayacağını dile getirdi.

Yavuz, konuşmasını şu şekilde tamamladı:

"Özellikle doğuya Side’ye, Alanya’ya doğru inanılmaz bir trafik yoğunluğu var, bir turist için hakikaten tahammül sınırlarını aşan bir hale geldi ve kızgınlıklara yol açıyor. Bizim zaten trafikten kaynaklanan bir sorunumuz olduğunu biliyoruz, bunun üstüne bir de havaalanındaki bu konunun gelmesi mutsuzluğa neden oldu. Uçaklar zaman zaman Antalya üstünde dönüp uzun bir süre sonra inebiliyor, bunlar turisti olumsuz olarak etkileyen konular. Aynı zamanda havaalanı yoğunluğunu da göz ardı etmeyelim. Bildiğim kadarıyla bu sorunun bir an önce halledilmesi konusunda Cumhurbaşkanının da bir talimatı var. Ülke turizmine hiçbir faydası yok, çözülemeyecek bir konu olmaktan çıkması gerekiyor. Antalya’nın böyle konularla anılması ve yurt dışında bu konularla özdeşleştirilmesi ekşimtırak bir tat bırakıyor ve bu konunun bir an önce gündemimizden kalkması lazım."

"Turistler, iyi hatıralarla ülkemizden ayrılmıyor"

Danışman Hamit Kuk, uçuşlarda yaşanan rötar sorununun kabul edilebilir bir durum olmadığının altını çizerek, acentelerin turistleri havalimanına saatler önce ulaştırmak zorunda kaldıklarını ifade etti. Kuk, şöyle devam etti:

"Turizm sektörü temsilcileri olarak, Antalya havalimanında yaşanan sıkıntıları çok yakinen yaşıyoruz. Bu nedenle hiç de hoşnut değiliz, çünkü havalimanına inen yolcularımız buradaki sıkıntıları birebir yaşıyor veya tatili bitip ülkesine dönecek olan yolcular da aynı sıkıntıları yaşıyor. Şu anda biz otellerden tatilini bitirmek üzere olan yolcuları 6-7 saat öncesinden havalimanına çekmek zorunda kalarak transferini yapmak zorunda kalıyoruz. Çünkü orada ciddi bir karmaşa söz konusu olabiliyor. Bu da tabii müşteri memnuniyetini, turist memnuniyetini olumsuz etkiliyor. Turistler, iyi hatıralarla ülkemizden ayrılmıyor. En büyük temennimiz, hükümetimizin bir şekilde bu konuya el atıp çözmesi. Havalimanında işler maalesef iyi gitmiyor, hem gelen uçaklarda hem dönen uçaklarda ciddi rötarlar yaşıyoruz. Bu da haliyle Antalya’ya gelen turistleri olumsuz etkiliyor."