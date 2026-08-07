Jolly’nin avantajlı kampanyasıyla 7 bin 500 TL bonus imkanından yararlanabilecek olan seyahatseverler, kişi başı 399 Euro’dan başlayan fiyatlarla Karadağ’ı ziyaret edebilecek.

40 yılı aşkın tecrübesiyle Türkiye’nin önde gelen turizm markalarından olan Jolly, Balkanların gözde seyahat rotalarından Karadağ için tatilseverleri avantajlı bir kampanyayla buluşturuyor. Karadağ, 31 Ekim 2026 tarihinden sonra Avrupa Birliği ile müzakereler kapsamında Türk turistler için vize uygulamasını devreye alacak. Özellikle vizesiz olarak son kez Karadağ’ı deneyimlemek isteyen Türk turistler için sayılı günler kaldı.

Hızlı ve ekonomik seçenekler Jolly’de

Türk turistlerin vizesiz olarak Karadağ’ın güzelliklerini keşfetmesini amaçlayan Jolly, avantajlı kampanya sunuyor. 7 bin 500 TL bonus imkanından yararlanabilecek olan turistler, kişi başı 399 Euro’dan başlayan fiyatlarla Karadağ’ı ziyaret edebilecek. Jolly’nin kampanyası zengin ulaşım seçenekleri de barındırıyor. Seyahat tutkunları, THY, Pegasus, AJET, Sun Express seçenekleriyle, İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya ve Çukurova'dan direkt uçuşla Karadağ’a ulaşabilecek.

Doğa ve kültür tatili bir arada

Doğal güzellikleri, Adriyatik kıyısındaki sahil kentleri, Türkiye'ye yakın konumu ve ekonomik tatil seçenekleriyle öne çıkan Karadağ, son yıllarda Türk turistlerin en fazla ziyaret ettiği Balkan ülkeleri arasında yer alıyor. Zengin gastronomi seçenekleri, berrak plajları ve UNESCO tarafından koruma altına alınan şehirleriyle Karadağ, çok yönlü bir tatil seçeneği olarak öne çıkıyor.