Meteoroloji raporuna göre, Marmara’nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun doğusu, Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun kuzey ile batısı ve Güneydoğu Anadolu çevreleri yağışlı bir hafta sonu geçirecek. Yağışların, özellikle Orta Karadeniz, İç Anadolu ve Doğu Akdeniz’in doğusunda ile Güneydoğu Anadolu’nun batısında yer yer kuvvetli olacağı öngörülüyor.

Doğu Karadeniz’in yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey bölgelerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışı bekleniyor. İç ve doğu bölgelerde sıcaklıkların 2 ila 4 derece düşmesi tahmin edilirken, diğer bölgelerde önemli bir değişiklik olmayacak.

Meteoroloji ayrıca, Orta Karadeniz ve İç Anadolu’nun kuzeydoğusundaki yağışların bu gece saatlerinden itibaren etkili olmaya başlayacağını bildirdi. Ordu, Giresun, Sivas ve Tokat çevreleri ile Samsun ve Kayseri’nin doğusunda yerel olarak kuvvetli yağışlar bekleniyor. Yağışların, özellikle 1200 metre üzeri rakımlı alanlarda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı belirtiliyor.

Yetkililer, sel, su baskını ve ulaşımda aksamalara karşı vatandaşların tedbirli ve dikkatli olmasını istiyor.

Hafta Sonu İçin Hava Durumu Özet

Marmara, İç Anadolu’nun batısı, Ege ve Akdeniz kıyıları: Parçalı ve çok bulutlu, yağış beklenmiyor.

Orta Karadeniz ve İç Anadolu’nun kuzeydoğusu: Yerel kuvvetli yağışlar, yükseklerde karla karışık yağmur.

Doğu Anadolu’nun kuzeyi: Karla karışık yağmur ve kar yağışı.

Güneydoğu Anadolu’nun bazı kesimleri: Sağanak yağışlı.

Meteoroloji yetkilileri, özellikle yüksek rakımlı bölgelerde yaşayan vatandaşları kar ve yağış kaynaklı olumsuzluklara karşı hazırlıklı olmaları konusunda uyardı.