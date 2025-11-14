Siyah-beyazlı kulübün yaptığı açıklamaya göre deneyimli orta saha oyuncusu, ailesi ve menajeriyle geleceğine dair görüşmeler yapmak üzere 15 Kasım Cumartesi akşamına kadar izin talep etti.

Kulüpten yapılan bilgilendirmede, Başkan Serdal Adalı ve Teknik Direktör Sergen Yalçın’ın katılımıyla 15 Kasım Cumartesi günü BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde önemli bir basın toplantısı düzenleneceği belirtildi. Toplantının ana gündem maddesinin ise Rafa Silva’nın Beşiktaş’taki geleceği olacağı ifade edildi.

Beşiktaş’ın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“Başkanımız Serdal Adalı ve Teknik Direktörümüz Sergen Yalçın’ın katılımlarıyla 15 Kasım Cumartesi günü BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde, başta profesyonel futbolcumuz Rafa Silva’nın kulübümüzdeki geleceği olmak üzere Futbol A Takımımızın gündemindeki konulara dair basın toplantısı düzenlenecektir. Öte yandan profesyonel futbolcumuz Rafa Silva, ailesi ve menajeriyle görüşmek üzere 15 Kasım Cumartesi akşamına kadar kulübümüzden izin istemiştir.”

Geleceği Merak Konusu

Sezon başında büyük beklentilerle kadroya katılan Rafa Silva’nın bu izni, kamuoyunda “ayrılık sinyali mi?” sorusunu gündeme getirdi. Beşiktaş cephesi ise kesin kararın basın toplantısında netlik kazanacağını belirtiyor.

Taraftarların gözleri 15 Kasım’da yapılacak toplantıya çevrilmiş durumda.