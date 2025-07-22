Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre, 2025 yılı itibarıyla 149 bin TL’nin altındaki uyuşmazlıklarda tüketici hakem heyetlerine başvuru yapılabiliyor. Bugüne kadar yaklaşık 18 milyon uyuşmazlık, mahkemeye taşınmadan bu heyetler aracılığıyla çözüme kavuşturuldu.

Başvuruların %71’i e-Devlet Üzerinden Yapıldı

Tüketicilerin hak arama sürecinde dijital başvuru yöntemlerine yöneldiği belirtilen açıklamada, "Vatandaşlarımız, e-Devlet sistemi üzerinden erişilebilen Tüketici Bilgi Sistemi (TÜBİS) aracılığıyla kolayca başvuruda bulunabiliyor. 2025'in ilk yarısında yapılan başvuruların yaklaşık %71’i elektronik ortamda gerçekleşti" ifadelerine yer verildi.

En Çok Şikâyet Ayakkabı ve Kıyafet Üzerine

Başvuruların içeriğine bakıldığında, en fazla şikâyet ayıplı mallar (%37) ve ayıplı hizmetler (%26) konusunda yapıldı. Ürün bazında ise ayakkabı, kıyafet ve tekstil ürünleri en çok şikâyet edilen gruplar oldu. Bu üç ürün grubuna yönelik başvurular toplamın %17’sini oluşturdu.

Diğer dikkat çeken şikâyet konuları arasında GSM abonelikleri (%4,79), kredi kartı aidatları (%4,03), cep telefonları (%3,78), mobilyalar (%3,66) ve internet abonelikleri (%3,17) yer aldı. Özellikle internetten yapılan alışverişleri kapsayan mesafeli sözleşmelere ilişkin şikâyet oranı ise %4,95 olarak kaydedildi.

Perakende Ticaret İlk Sırada

Sektörel dağılıma bakıldığında, tüketici şikâyetlerinin büyük çoğunluğu perakende ticaret sektöründe yoğunlaştı. Bu alanda 222 bin 89 başvuru yapılarak toplam başvuruların %54,33’ünü oluşturdu. Perakende sektörü, abonelik hizmetleri (46 bin 260 başvuru, %11,31) ve finansal hizmetler (39 bin 547 başvuru, %9,67) sektörleri tarafından takip edildi.

Ticaret Bakanlığı, tüketicilerin haklarını ararken etkin ve hızlı çözüme ulaşmalarını sağlayan hakem heyetlerinin, adalet sisteminin yükünü de önemli ölçüde hafiflettiğini vurguladı.