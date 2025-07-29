Mevsim etkilerinden arındırılmış verilere göre;

Hizmet sektörü güven endeksi , Temmuz ayında bir önceki aya kıyasla %0,8 oranında düşerek 110,0 seviyesine geriledi.

Perakende ticaret sektörü güven endeksi ise %0,5 düşüşle 107,9 değerine indi.

İnşaat sektörü güven endeksi, dikkat çekici bir artış göstererek %2,2 yükselişle 88,8 puana ulaştı.

Bu veriler, özellikle yaz sezonunda hareketlilik beklenen hizmet ve perakende alanlarında temkinli bir beklentiye işaret ederken, inşaat sektöründe ise toparlanma sinyalleri veriyor. Sektör temsilcileri, artışın kamu ve özel sektör yatırımlarındaki hareketlenmeyle bağlantılı olabileceğini belirtiyor.

Uzmanlar, güven endekslerindeki değişimlerin önümüzdeki dönemde sektörel büyüme dinamiklerine dair ipuçları sunduğunu vurguluyor.