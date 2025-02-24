Boşanma Sayıları: 2024 yılında boşanan çift sayısı 187 bin 343 olurken, 2023'te bu sayı 173 bin 342 idi. Bin nüfus başına düşen boşanma sayısı ise (kaba boşanma hızı) binde 2,19 olarak kaydedildi.

Ortalama İlk Evlenme Yaşı Yükseldi: Her iki cinsiyette de ortalama ilk evlenme yaşı arttı. 2024 yılında erkeklerin ortalama ilk evlenme yaşı 28,3, kadınların ise 25,8 oldu. Erkek ve kadın arasındaki ortalama ilk evlenme yaş farkı ise 2,5 yıl olarak belirlendi.

İllere Göre Evlenme ve Boşanma Hızları:

En yüksek kaba evlenme hızı : Adıyaman, binde 7,76 ile en yüksek evlenme hızına sahip il oldu. Adıyaman’ı sırasıyla Gaziantep (binde 7,68) ve Kilis (binde 7,66) izledi. En düşük kaba evlenme hızı ise Tunceli'de (binde 4,01) gözlemlendi.

: Adıyaman, binde 7,76 ile en yüksek evlenme hızına sahip il oldu. Adıyaman’ı sırasıyla Gaziantep (binde 7,68) ve Kilis (binde 7,66) izledi. En düşük kaba evlenme hızı ise Tunceli'de (binde 4,01) gözlemlendi. En yüksek kaba boşanma hızı: Antalya, binde 3,29 ile en yüksek boşanma hızına sahip il olarak öne çıktı. İzmir (binde 3,09) ve Karaman (binde 3,04) da bu sıralamada Antalya’yı takip etti. En düşük kaba boşanma hızı ise Hakkari’de (binde 0,45) kaydedildi.

Yabancı Damat ve Gelinler: 2024 yılında yabancı damat sayısı 5 bin 923, yabancı gelin sayısı ise 29 bin 115 oldu. Yabancı damatlar arasında Suriyeliler, yüzde 20,6 ile birinci sırada yer aldı. Onları sırasıyla Alman damatlar (yüzde 19,5) ve Afgan damatlar (yüzde 5,7) izledi. Yabancı gelinler arasında ise Suriyeli ve Özbek gelinler yüzde 12,1 ile birinci sırada, onları Faslı gelinler (yüzde 8,3) ve Azerbaycanlı gelinler (yüzde 7,5) takip etti.

Boşanma ve Çocuklar: 2024 yılında gerçekleşen boşanma davalarının yüzde 33,7'si evliliğin ilk 5 yılında, yüzde 21,3'ü ise 6-10 yıl içinde gerçekleşti. Boşanma davalarının sonuçlarına göre, 186 bin 536 çocuk velayete verildi. Bu çocukların büyük bir kısmı, yani yüzde 74,4’ü anneye, yüzde 25,6’sı ise babaya verildi.