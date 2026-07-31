Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkan Yardımcısı ve Komisyon'un iç tasarruflarıyla atadığı Kıbrıs Özel Temsilcisi Raffaele Fitto'yla gerçekleştirdiği görüşmede, AB'nin muhtemel bir müzakere masasında taraf olarak yer almasının mümkün olmadığını açıkladı. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Hristodulidis ile de görüşme gerçekleştiren Fitto'nun sosyal medyadan yaptığı bir paylaşım ise kamuoyunun tepkisini topladı.

KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Avrupa Birliği Komisyonu Başkan Yardımcısı ve Komisyon'un iç tasarruflarıyla atadığı Kıbrıs Özel Temsilcisi Raffaele Fitto'yu kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Ofisi'ndeki görüşmeye ilişkin değerlendirmede bulunan Erhürman, 'yararlı bir görüşme' gerçekleştirdiklerini kaydederek, başta Avrupa Parlamentosu olmak üzere AB kurumlarının son zamanlardaki tek yanlı ve tarafgir tutumları, davranış ve kararlarının AB'ye olan güveni daha da sarstığını anlattıklarını belirtti.

Yalnızca Güney Kıbrıs Rum Yönetimi liderliği ile değil, AB ile de güven sağlayıcı önlemlere ihtiyaç duyduklarını belirten Erhürman, Fitto'ya 'herkesin malumu olan nedenlerden dolayı' AB'nin muhtemel bir müzakere masasında taraf olarak yer almasının mümkün olmadığını aktardığını açıkladı. Erhürman, buna karşılık adada adil ve kalıcı bir çözüme katkı koyulmak istenmesi halinde, AB'nin güven artırıcı önlemler konusunda olumlu bir rol oynayabileceğini ifade ettiğini söyledi.

KKTC Cumhurbaşkanı, bu kapsamda Doğrudan Ticaret Tüzüğü'nün daha fazla geciktirilmeden hayata geçirilmesi ve Yeşil Hat Tüzüğü'nün uygulanmasında yaşanan sıkıntılar ile Kıbrıslı Türklerin AB vatandaşlığı ve mülkiyet sorunu eksenindeki olumsuz gelişmeleri konuşma fırsatı bulduklarını bildirdi.

Fitto'nun skandal paylaşımı kamuoyundan tepki topladı

Fitto, Kıbrıs'taki temasları kapsamında GKRY lideri Nikos Hristodulidis ile de bir araya geldi. Fitto'nun ziyaretleri sonrasında sosyal medya hesabından temaslarına ilişkin paylaştığı fotoğraflar kamuoyunda tartışmalara neden oldu.

Rum lider ile görüşmesinde sözde 'Kıbrıs Cumhuriyeti' bayrakları önünde poz veren Fitto'nun, KKTC Cumhurbaşkanlığı ziyaretine ilişkin paylaşımında ise bayrak olmaması eleştirilerin odağı oldu.

Fitto'nun skandal paylaşımında ayrıca, KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'ı 'toplum lideri' olarak lanse etmesi ve Rum lider Hristodulidis'ten 'Cumhurbaşkanı' olarak nitelendirmesi de tepki topladı.