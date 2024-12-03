Sürdürülebilir Turizm ve Dijitalleşme Teması

TTI İzmir Fuarı, ticari görüşmeler, etkinlikler ve söyleşilerle katılımcılara büyük fırsatlar sunacak. "Sürdürülebilir Destinasyonlar ve İzmir" ve "İzmir Otel ve İşletmeleri" gibi önemli oturumların yanı sıra, İzmir Ekonomi Üniversitesi tarafından organize edilecek "Turizmde Dijitalleşme Hackathon'u" etkinliği de dikkat çekiyor. Bu etkinlik, geleceğin turizm anlayışını yeniden tanımlamayı ve teknolojiyi sektöre entegre etmeyi hedefliyor. Ayrıca, fuarda, oteller, seyahat acenteleri, tur operatörleri, havayolları ve turizm taşımacılığı gibi birçok sektör profesyoneli yer alacak.

Uluslararası Katılımcılar ve B2B Görüşmeler

Fuar, Türkiye’nin dört bir yanından ve dünyanın farklı ülkelerinden katılımcıları bir araya getirecek. Türk Hava Yolları sponsorluğunda 38 ülkeden 90 sektör profesyonelinin de yer alacağı fuarda, B2B (işletmeden-işletmeye) görüşmeler yapılacak. Katılımcılar, oteller, seyahat acenteleri ve diğer turizm sektörü firmalarıyla ticari anlaşmalar yapma imkanı bulacak.

Sağlık Turizmi İle Yenilikçi Çözümler

TTI İzmir ile eş zamanlı olarak düzenlenen 2. TTI Health Sağlık Turizmi Fuarı, sağlık ve turizmi birleştirerek sektördeki en son gelişmeleri ve yenilikleri katılımcılarla paylaşmayı hedefliyor. Fuar, hastaneler, klinikler, estetik merkezleri, sağlık turizmi acentaları ve medikal sektör firmaları gibi geniş bir katılımcı profiline sahip olacak. Ayrıca, alım heyeti programı kapsamında İtalya, Rusya, İspanya, Birleşik Arap Emirlikleri gibi 16 ülkeden sağlık turizmi profesyonelleri fuara katılacak. Fuar sırasında, Estetik Plastik Cerrahi Derneği tarafından düzenlenecek kongre de sağlık turizminin geleceği ve cerrahi uygulamalar gibi önemli konuları ele alacak.

TTI İzmir ve TTI Health Fuarları, turizm ve sağlık sektörlerindeki profesyoneller için önemli bir buluşma noktası olacak.