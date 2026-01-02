İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZELMAN A.Ş., 2026 yılıyla birlikte işlettiği açık, kapalı ve yol kenarı otoparklarında yeni ücret tarifesini yürürlüğe koydu. Kurum, 2025 yılı boyunca zam yapmayarak 2024 tarifesini uygulamıştı. Ancak artan işletme ve bakım maliyetleri gerekçe gösterilerek yeni yılda otopark ücretlerine yüzde 185 ile yüzde 250 arasında değişen oranlarda zam yapıldı.

İzmir’in trafik yükünü hafifletmede önemli rol oynayan İZELMAN, 22 katlı kapalı otoparkı ile 9 bin 64 araca, 49 farklı noktadaki açık ve yol kenarı otoparklarıyla ise 3 bin 172 araca hizmet veriyor. Sahil şeridindeki bin 955 araçlık abone alanı ile birlikte toplam otopark kapasitesi 14 bin 191’e ulaşıyor.

Yeni tarife kapsamında, açık alan otoparklarında daha önce 70 TL olan 0-12 saatlik park ücreti, 2026 itibarıyla 200 TL’ye yükseldi. Bu artış yaklaşık yüzde 185 zam anlamına geliyor. Şehrin yoğun bölgelerinde kısa süreli park ücretleri ise 0-2 saat için 80 TL ile 150 TL arasında değişiyor. Otoparkın konumuna ve yoğunluğuna bağlı olarak saatlik ücretler 50 TL’den başlayıp 360 TL’ye kadar çıkabiliyor.

Zamdan abonelik ücretleri de önemli ölçüde etkilendi. Merkezi bölgelerde daha önce 850 TL civarında olan aylık abonelik bedeli, yeni tarifeyle birlikte 3 bin TL’ye yükseldi. Otoparkın türüne ve konumuna göre aylık abonelik ücretleri 3 bin TL’den başlayarak, yol kenarı ve özel alanlarda 4 bin TL ile 10 bin TL seviyelerine kadar çıkabiliyor.

Yüzde 185’lik artış sonrası 0-12 saatlik park ücretinin 200 TL’ye yükselmesini değerlendiren İzmirli sürücüler, otopark maliyetlerinin bütçelerini zorladığını belirterek fiyatların daha makul ve dengeli bir seviyeye çekilmesini talep etti.