İzmir Körfezi’nde son dönemde artan kirlilik, oksijen azalması ve balık ölümleri, kent gündeminin en önemli başlıkları arasında yer alıyor. Bu sorunlara kalıcı çözümler üretmek amacıyla İzmir Ticaret Odası (İZTO) öncülüğünde, Su Ürünleri Derneği iş birliğiyle düzenlenen “İzmir Körfezi’nde Güncel Sorunlar ve Çözüm Önerileri Çalıştayı”, alanında uzman isimleri bir araya getirdi.

Çalıştaya, aralarında 5 profesörün de bulunduğu, üniversiteler, kamu kurumları, yerel yönetimler ve sektör temsilcilerinden oluşan 10 kurumdan 16 temsilci katıldı. Bir gün süren programda İzmir Körfezi, bilimsel veriler ışığında tüm yönleriyle değerlendirildi.

Çakan: “İzmir Körfezi artık bu yükü taşıyamıyor”

Çalıştayın açılış konuşmasını yapan İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Şahin Çakan, iklim değişikliği, artan nüfus ve yetersiz altyapının İzmir Körfezi üzerindeki baskıyı artırdığını vurguladı.

Çakan,

“Körfez, mevcut yükü taşıyamaz hale geldi. Oksijen seviyesi düşüyor, balık ölümleri yaşanıyor ve bu durum ciddi koku sorunlarına yol açıyor. Tarımda kullanılan kimyasallar doğada kaybolmuyor, yer altı sularına karışarak hem çevreyi hem insan sağlığını tehdit ediyor”

ifadelerini kullandı.

Yıldırım: “Gelecek nesillerin de İzmir Körfezi’ne ihtiyacı var”

Su Ürünleri Derneği Başkanı Prof. Dr. Şükrü Yıldırım ise İzmir Körfezi’nin uzun yıllardır büyük bir metropolün baskısı altında olduğunu belirterek, iklim krizinin etkilerinin her geçen yıl daha net hissedildiğini söyledi.

Yıldırım, körfezin hidrodinamik yapısı, akıntı sistemi, tuzluluk oranları ve biyolojik çeşitliliğinin bilimsel olarak sürekli izlendiğini ifade ederek,

“İzmir Körfezi’ni korumak yalnızca bugünün değil, gelecek nesillerin de sorumluluğudur”

dedi.

10 farklı başlıkta bilimsel sunum yapıldı

Açılış konuşmalarının ardından çalıştayda 10 ayrı bilimsel ve sektörel sunum gerçekleştirildi. Sunum yapan isimler arasında:

Prof. Dr. Esin Uluturhan Suzer

Prof. Dr. Ebru Yeşim Özkan

Dr. Levent Yurga

Doç. Dr. Ortaç Onmuş

Dr. Deniz Erdoğan Dereli

Hollanda Amsterdam Su Kurulu Üyesi Songül Akkaya

Prof. Dr. Nuri Azbar

İzdeniz A.Ş. Genel Müdürü Gökhan Marım

S.S. İzmir Su Ürünleri Kooperatifleri Bölge Birliği Başkanı İbrahim Güven

Midye Çiftliği Sorumlu Mühendisi Mahmut Ergün

yer aldı.

Sunumlarda körfez kirliliği, atık yönetimi, su sirkülasyonu, denizel ekosistem, sürdürülebilir üretim ve iklim değişikliği etkileri detaylı şekilde ele alındı.

Sonuç bildirgesi hazırlanacak, Bakanlıklar nezdinde takip edilecek

“İzmir Körfezi’nin Geleceği: Bilim, Yerel Yönetim, Sektör ve Toplumun Birlikte Rolü” başlıklı kapanış panelinde konuşan Mehmet Şahin Çakan, çalıştay sonunda Sonuç Bildirgesi hazırlanacağını açıkladı.

Çakan, bildirgede yer alan çözüm önerilerinin ilgili Bakanlıklar nezdinde takip edileceğini ve İzmir Körfezi için somut adımlar atılması adına sürecin sürdürüleceğini ifade etti.

Çalıştaya geniş katılım sağlandı

Toplantıya ayrıca;

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, Ege Üniversitesi ve Dokuz Eylül Üniversitesi’nden akademisyenler,

İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Tarım ve Orman İl Müdürlüğü temsilcileri,

İzmir Ticaret Odası meclis üyeleri ve sektör paydaşları katıldı.