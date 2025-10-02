Karagöz, 2019 yılında 1,2 milyon olan yerli bireysel pay senedi yatırımcısının pandemi sonrasında hızla artarak 2023 Ekim ayında 8,5 milyonu aştığını kaydetti. Ancak faizlerdeki yükselişin etkisiyle yatırımcı sayısının 6,4 milyon seviyesine gerilediğini ifade eden Karagöz, pandemi öncesine kıyasla ilgisinin hâlâ güçlü olduğunu vurguladı.

Kadın ve genç yatırımcı ilgisi yükseldi

Karagöz, son yıllarda özellikle kadın ve genç yatırımcıların sermaye piyasalarına ilgisinin belirgin şekilde arttığını aktardı. 2019’da yerli yatırımcıların yüzde 23’ünü kadınlar oluştururken bu oran 2024 sonunda yüzde 35’e, 40 yaş altı yatırımcı oranı ise yüzde 48’e yükseldi. Karagöz, kadınların daha temkinli ve uzun vadeli yatırım stratejilerine eğilim gösterdiğini, genç yatırımcıların ise teknoloji, yenilenebilir enerji ve dijital hizmet alanlarına yoğun ilgi gösterdiğini belirtti.

Ayrıca yerli yatırımcıların yaklaşık yarısının 5 bin liranın, yüzde 71’inin ise 50 bin liranın altında tutarlarla yatırım yaptığını ifade eden Karagöz, sermayenin tabana yayılmasının finansal okuryazarlığın artırılmasına bağlı olduğunu söyledi.

Yatırım fonlarına ilgi artıyor

Yatırım fonlarına değinen Karagöz, 2023 Temmuz ayından itibaren faiz artışının olumsuz piyasa koşullarına yol açtığını ve bunun finansal okuryazarlığı olan bireysel yatırımcıları fonlara yönlendirdiğini belirtti. 2023 sonunda 4,1 milyon olan yatırım fonu yatırımcı sayısının 2025 Ağustos itibariyle 5,3 milyona ulaştığını ifade etti. Portföy yönetim şirketlerinin yönetimindeki fonların toplam büyüklüğünün de 10 trilyon liraya çıktığını belirtti.

Halka arz talebi sürüyor

Karagöz, pandemi sonrası yatırımcı ilgisinin artmasına paralel olarak şirketlerin halka arz talebinin de yüksek olduğunu kaydetti. 2021-2024 arasında 180 şirketin halka arz edildiğini, bu yılki 13 halka arzla birlikte toplamda 193 şirketin 10 milyar dolarlık işlem gerçekleştirdiğini açıkladı. Halka arz başvurusunda bulunan 130’dan fazla şirketin bulunduğunu belirten Karagöz, faiz indirimleriyle birlikte bireysel yatırımcı ilgisinin ve halka arz sürecinin tekrar hareketleneceğini öngördü.

Faiz indirimi, yerli ve yabancı yatırımcı ilgisini artıracak

FED’in faiz indirimlerinin gelişmekte olan ülkelere yönelik risk iştahını artıracağını belirten Karagöz, Türkiye’nin dezenflasyon politikalarının sürdürülebilir olması durumunda kredi notunun yükselerek yabancı yatırımcı ilgisinin artacağını ifade etti. Merkez Bankası’nın faiz indirimleriyle yerli yatırımcıların da sermaye piyasalarına ilgisinin yeniden artacağını söyledi. Karagöz, tarihsel verilerin faiz indirimi dönemlerinde pay senedi piyasalarının pozitif performans gösterdiğini ortaya koyduğunu belirtti.

Yatırımcılar dolandırıcılıklara karşı uyarıldı

Sermaye piyasalarında sosyal medya üzerinden yapılan yanlış yönlendirme ve dolandırıcılık faaliyetlerine dikkat çeken Karagöz, yatırımcıların kararlarını sosyal medya kaynaklı yönlendirmelerle değil, yetkilendirilmiş yatırım danışmanları ve portföy yöneticilerinden destek alarak vermesi gerektiğini söyledi.

Karagöz, "Sermaye piyasası orta ve uzun vadeli yatırım stratejisi gerektirir. Yüksek getiri imkânı sunarken yüksek risk barındırır. Yatırımlarınızı profesyonel destekle, kendi risk tercihinize uygun şekilde yönlendirin" dedi.