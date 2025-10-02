İstanbul’da saat 14:55’te Marmara Denizi açıklarında 5,0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD, depremin merkez üssünün Tekirdağ’ın Marmaraereğlisi ilçesi açıkları olduğunu açıkladı.

Depremin yerin yaklaşık 6,7 kilometre derinliğinde gerçekleştiği belirtilirken, sarsıntı İstanbul’un tüm ilçelerinde hissedildi ve yaklaşık 15 saniye sürdü. İlk değerlendirmelere göre, can kaybı veya ciddi hasar bildirimi henüz ulaşmadı.

Uzmanlar, sığ depremlerin yüzeye daha belirgin bir sallantı hissettirebileceğine dikkat çekerek, vatandaşları artçı sarsıntılara karşı tedbirli olmaya çağırdı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri de olası durumlar için sahada hazır bekliyor.

Çevre illerde de hissedildi

5 büyüklüğündeki deprem, İstanbul başta olmak üzere, Bursa, Balıkesir ve çevre illerde de hissedildi. Depremi hisseden vatandaşlar kendilerini dışarı attı.

İstanbul Valisi Davut Gül, Marmara Denizi'nde meydana gelen 5 büyüklüğündeki deprem nedeniyle İstanbul’da 17 kişinin yaralandığını açıkladı.

Tekirdağ'da deprem vatandaşlarda paniğe neden oldu

Marmara Denizi açıklarında meydana gelen 5 büyüklüğündeki deprem, Tekirdağ merkez ve ilçelerinde hissedildi. Vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı.

Tekirdağ açıklarında Marmara Denizi'nin 18 kilometre derinliğinde saat 14.55'te 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin hissedilmesiyle birlikte Tekirdağ'da Süleymanpaşa başta olmak üzere merkez ve çevre ilçelerde bazı vatandaşlar binalardan dışarı çıktı. Kısa süreli panik yaşanırken, ilk belirlemelere göre herhangi bir can veya mal kaybı meydana gelmedi.

Bakan Uraloğlu: "(Marmara’daki deprem) ulaşım ve iletişim altyapımızda herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı tespit edilmiştir"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Tekirdağ’ın Marmaraereğlisi’nde meydana gelen depreme ilişkin, "Saha taramaları neticesinde ulaşım ve iletişim altyapımızda herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı tespit edilmiştir" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, merkez üssü Tekirdağ Marmaraereğlisi olan 5.0 büyüklüğündeki depremin ardından açıklama yaptı. Uraloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda geçmiş olsun dileklerini ileterek, "Marmaraereğlisi merkezli, çevre illerimizde de hissedilen 5.0 büyüklüğündeki depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Saha taramaları neticesinde ulaşım ve iletişim altyapımızda herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı tespit edilmiştir. Rabbim ülkemizi her türlü afetten korusun" ifadelerini kullandı.