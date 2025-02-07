Trump, önümüzdeki hafta birçok ülkeye yönelik yeni karşılıklı gümrük vergileri açıklamayı planladığını ve bu ek vergilerin ülkenin bütçe açığını azaltmada yardımcı olabileceğini belirtti. Ancak, hangi ülkelere vergi uygulanacağına dair detaylı bir açıklama yapmadı.

Trump, daha önce Kanada ve Meksika'dan yapılan ithalata yüzde 25, Çin'den yapılan ithalata ise yüzde 10 ek gümrük vergisi uygulanması yönünde bir kararname imzalamıştı. Ancak, Meksika ve Kanada'ya yönelik yüzde 25’lik gümrük vergisi, bu ülkelerle göç ve uyuşturucu kaçakçılığına karşı daha sert önlemler alınması şartıyla 30 günlüğüne askıya alındı. Kanada, ABD sınırına yeni teknoloji ve personel göndererek organize suç ve fentanil kaçakçılığıyla mücadele için iş birliği yapmayı kabul etmişti. Meksika ise, yasa dışı göç ve uyuşturucu akışını engellemek için ABD sınırına 10 bin Ulusal Muhafız askeri konuşlandırma kararı almıştı.