Önümüzdeki iki haftanın kritik olacağını belirten Trump, “Savaşın nereye gideceğini ya da benim hangi adımı atacağımı göreceğiz. İki tarafa da gidebilirim” dedi.

Putin ve Zelenskiy ile olası bir görüşmeye işaret eden Trump, “Tango iki kişiyle yapılır, belki sonuç çıkar belki çıkmaz” ifadelerini kullandı. İki hafta içinde ağır yaptırımlar veya gümrük vergileri gündeme gelebileceğini belirten Trump, “Ya çok sert adımlar atacağız ya da ‘bu sizin savaşınız’ diyeceğiz” dedi.

Kanada ile gümrük vergileri konusunda uzlaşmaya vardıklarını açıklayan Trump, Avrupa Birliği ile yapılan yeni ticaret anlaşmasının da ABD ekonomisine büyük katkı sağlayacağını söyledi. Ekonominin gücünü vurgulayan Trump, Biden ve Harris’i sert sözlerle eleştirdi.

Gazze’deki rehine krizine de değinen Trump, “Rehineleri kurtaran benim, olmasaydım hepsi ölmüştü” dedi. Epstein dosyaları konusunda ise “Tam şeffaflığı destekliyorum, ama birçok kişi haksız yere dosyalarda yer alıyor” açıklamasını yaptı.

Trump, “Ben savaşları durdurmayı seviyorum, bu savaş ise aptal kararlar yüzünden çıktı” sözleriyle konuşmasını noktaladı.