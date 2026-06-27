Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Erzurum İl Başkanı Adem Yurdagül, Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin emir ve talimatlarıyla başlatılan 'Kardeşlik Kalbimizde, Gelecek Aklımızda' temalı ilçe kongrelerinin Erzurum'daki ilk ayağını Palandöken'de büyük bir coşkuyla gerçekleştirdiklerini belirtti. Kongrede mevcut başkan Abdullah Karaoğlu yeniden seçilerek güven tazeledi.

'İlk Bismillahı Palandöken'de dedik'

MHP Erzurum İl Başkanı Adem Yurdagül yaptığı değerlendirmede, 'Bilge Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli Beyefendinin emir ve talimatlarıyla başlayan 'Kardeşlik Kalbimizde, Gelecek Aklımızda' temalı ilçe kongrelerimizin Bismillahını bugün Palandöken İlçemizde gerçekleştirdik. Erzurum Milletvekilimiz Prof. Dr. Kamil Aydın, Genel Başkanımızın Başdanışmanı Prof. Dr. M. Hanifi Macit, Ülkü Ocakları İl Başkanımız Mevlüt Özcan, AK Parti Palandöken Belediye Başkanımız Muhammet Sunar, il yöneticilerimiz, ilçe başkanlarımız, KAÇEP birimimiz, meclis üyelerimiz, Kamu-Sen, TÜRKAV ve Türk Hukuk Enstitüsünün kıymetli temsilcileri, ülküdaşlarımız ve aziz hemşehrilerimizin katılımıyla kutlu toyumuzu tam bir birlik, beraberlik ve kardeşlik içerisinde tamamladık.' dedi.

'Geleceğimizin teminatı bir kuzumuzla oy kullandık'

Kongrede yaşanan duygusal bir ana da değinen İl Başkanı Yurdagül, 'Bugün salonda bizi duygulandıran çok güzel bir an yaşadık. Oyumuzu, ülkücü davaya şimdiden gönül vermiş, yaşı yetmediği için oy kullanamadığına üzülen küçük bir kuzumuzla birlikte sandığa attık. Rabbim birliğimizi daim etsin, bizi bu aziz millete karşı utandırmasın' dedi.

Yurdagül'den Abdullah Karaoğlu'na tebrik

Kongre sonucunda güven tazeleyen yönetimi tebrik eden Yurdagül, 'Bu vesileyle, delegelerimizin teveccühüyle yeniden göreve seçilen Palandöken İlçe Başkanımız, değerli yol arkadaşım Abdullah Karaoğlu ve kıymetli yönetimini yürekten tebrik ediyor, memlekete ve davamıza hizmet yolunda üstün muvaffakiyetler diliyorum' ifadelerini kullandı.