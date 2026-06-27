Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Büyükşehir Belediyesi olarak Bilim Merkezi projesini hayata geçirmeye hazırlandıklarını ifade ederek, 'Bu merkezde gençlerimiz bilimle, teknolojiyle ve üretimle buluşacak; kendilerini daha da geliştirme imkanı bulacaklar' dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, eşi Sevgi Er ile birlikte Milli Teknolojisi Hamlesi genç temsilcilerinin yer aldığı Malatya DENEYAP atölyesi havacılık ve uzay teknolojileri dönem sonu proje şenliğine katıldı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TÜBİTAK ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı iş birliğiyle yürütülen DENEYAP Teknoloji Atölyeleri Projesi kapsamında Malatya'da 'Havacılık ve Uzay Teknolojileri Dönem Sonu Proje Şenliği' Beydağı Gençlik Merkezi'nde düzenlendi.

Üç aşamalı seçim sürecini başarıyla tamamlayarak DENEYAP Teknoloji Atölyesi öğrencisi olmaya hak kazanan gençler, yıl boyunca edindikleri bilgi ve becerileri proje şenliğinde sergiledi. Şenlikte, 20 takımdan oluşan ortaokul öğrencileri, 'sürdürülebilir yaşam kapsülü' prototipleri geliştirdi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Malatya DENEYAP atölyesi havacılık ve uzay teknolojileri dönem sonu proje şenliğinde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin dört bir yanından gelen proje ekipleriyle bir arada olmaktan büyük memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Türkiye'nin bilim ve teknolojide geldiği noktaya dikkati çeken Başkan Er, 'Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu Türkiye Yüzyılı vizyonunun en güçlü başlıklarından biri Milli Teknoloji Hamlesi'dir. Hepimiz görüyoruz ki Türkiye artık dünyada söz sahibi olan, oyun kuran bir ülke konumuna gelmiştir. Dünya bugün adeta bir ateş çemberinden geçiyor, çok ciddi çatışmalar yaşanıyor. Ancak Allah'a hamdolsun, Cumhurbaşkanımızın güçlü liderliği sayesinde ülkemiz bu süreçte emin adımlarla yoluna devam ediyor. Bunun temelinde elbette güçlü bir devlet yapısı olduğu kadar, ürettiğimiz milli teknolojiler de bulunmaktadır. Bugün savunma sanayinde, elektronik harp teknolojilerinde dünyanın önde gelen ülkelerinden biri hâline geldik. Bu sayede bölgemizde söz sahibi, oyun kuran bir ülke olmanın gururunu yaşıyoruz. Değerli kardeşlerim, bütün bunların arkasında başarı hikâyeleri var ve bu hikâyelerin kahramanları siz gençlersiniz. Birazdan öğrencilerimizin hazırladığı projeleri hep birlikte göreceğiz' dedi.

Malatya'da öğrencilerin gelişimi, bilim ve teknoloji çalışmalarını rahat bir şekilde sürdürebilmeleri için önemli yatırımlar yaptıklarını kaydeden Başkan Er, 'Belediye olarak gençlerimize yönelik önemli çalışmalar yürütüyoruz. Hazırlıklarını tamamladığımız Bilim Merkezi projemizi hayata geçireceğiz. Bu merkezde gençlerimiz bilimle, teknolojiyle ve üretimle buluşacak; kendilerini daha da geliştirme imkânı bulacaklar' ifadelerini kullandı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, daha sonra eşi Sevgi Er ile birlikte öğrencilerin projelerinin yer aldığı stantları ziyaret ederek, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Proje yarışmasında dereceye giren takımlara madalya ve başarı belgelerini Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er takdim etti.