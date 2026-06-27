Honaz Belediyesi, hizmet kapasitesini artırmak amacıyla araç filosuna kazandırdığı yeni araçları vatandaşlarla buluşturdu. Son bir yıl içerisinde belediye bünyesine dahil edilen 29 yeni aracın bir bölümü düzenlenen programla tanıtıldı.

İş makinelerinden hizmet araçlarına kadar farklı alanlarda kullanılacak yeni araçlarla birlikte Honaz'da yol yapımı, çevre temizliği, park ve bahçe çalışmaları ile altyapı hizmetlerinde daha hızlı ve etkin çalışmalar yürütülmesi hedefleniyor.

Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek, belediyenin araç filosuna kazandırılan yeni kamyonun direksiyonuna geçerek vatandaşları selamladı. Kepenek, yeni yatırımların ilçe için önemli olduğunu belirterek yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

'Yeni araçlarımız belediyemize hayırlı uğurlu olsun. Gördüğünüz gibi büyük bir konvoy ile Honaz halkına hem bu onuru hem de gururu yaşatıyoruz. Vatandaşlarımız 'Yüksel Kepenek bu kamyonu nasıl kullanıyor?' diye sorabilir. Benim ehliyetim E sınıfı. Yaklaşık 34 yıllık bir ehliyetim var. Bu işi babadan atadan öğrenmiş bir aileyiz. Kamyon kullanmak çok keyifli ama halka hizmet daha keyifli. Hayırlı uğurlu olsun Allah kazasız belasız kullanmayı nasip etsin. Keşke bu tür yatırımları bütün belediyelerimiz yapabilse. Tabii biz elimizden gelen yardımları belediyelerimize yapıyoruz. Öz kaynaklarımızla, kendi imkanlarımızla aldığımız bu araçlar hepimize hayırlı uğurlu olsun.'

Başkan Kepenek, belediye imkanları ve öz kaynaklarla alınan araçların Honaz'a değer katacağını belirterek, yatırımların vatandaşların hizmetine sunulmaya devam edeceğini ifade etti.