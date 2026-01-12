Trump: “Ordu Çok Güçlü Seçenekleri Değerlendiriyor”

ABD Başkanı Donald Trump, Air Force One uçağında gazetecilere yaptığı açıklamada, İran’da bazı protestocuların öldürüldüğüne dair güçlü emareler bulunduğunu belirterek, konunun son derece ciddiyetle ele alındığını söyledi. Trump,

“Ordu durumu inceliyor ve oldukça güçlü bazı seçenekleri değerlendiriyoruz. Nihai bir karar vereceğiz”

ifadelerini kullandı.

İran’ın olası bir ABD saldırısına misilleme yapacağı yönündeki açıklamaları da değerlendiren Trump,

“Eğer bunu yaparlarsa, daha önce hiç görmedikleri düzeyde bir karşılık veririz”

uyarısında bulundu.

Trump ayrıca, İran’a internet erişimi sağlamak amacıyla Starlink uydularının devreye alınabileceğini, bu konuyu Elon Musk ile görüşmeyi planladığını da açıkladı.

Grönland ve Küresel Güç Mesajı

Trump, daha önce tepki çeken Grönland açıklamalarını yineleyerek,

“Eğer biz Grönland’ı almazsak, Rusya ya da Çin alır. Buna izin vermeyeceğim. Şu ya da bu şekilde Grönland’a sahip olacağız”

dedi.

NATO’ya ilişkin değerlendirmelerinde de dikkat çeken Trump, ittifakın mali yükünün büyük kısmını ABD’nin taşıdığını savunarak, NATO’nun geleceğine dair soru işaretlerini dile getirdi.

Rıza Pehlevi: “Ulusal Ayaklanma Yeni Aşamaya Geçti”

Trump’ın sert açıklamalarının ardından, sürgündeki Rıza Pehlevi de İran’daki gösterilerle ilgili yayımladığı video mesajda, mevcut rejimin temellerinin sarsıldığını söyledi. Pehlevi,

“İran İslam Cumhuriyeti’ni devirmeyi hedefleyen ulusal ayaklanmanın bir sonraki aşamasını ilan ediyorum”

ifadelerini kullandı.

Göstericilere seslenen Pehlevi, İran’daki rejime ait iletişim ve propaganda kurumlarının “meşru hedef” olduğunu savunarak, güvenlik güçlerini halkın yanında yer almaya çağırdı.

“Yalnız Değiliz, Uluslararası Destek Yakında”

İran halkına umut mesajı veren Pehlevi,

“İran’ın özgürlüğü yakındır. Yalnız değiliz. Uluslararası destek yakında ulaşacaktır”

dedi. Trump şimdi de Küba’yı hedef aldı: “Artık petrol ya da para yok!” İçeriği Görüntüle

Rejimin protestoculara karşı silah kullanmasının zayıflığın göstergesi olduğunu savunan Pehlevi, geri adım atılmayacağını vurgulayarak,