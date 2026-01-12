İstanbul'da Pazartesi günü için Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM kar yağışı konusunda uyarı vermişti. Uyarıların ardından İstanbul'da Pazartesi sabah saat 06.00 itibariyle başlayan kar yağışı yüksek kesimlerde etkili oluyor. Meteoroloji ve AKOM'un hafta başında yeniden başlayacağını ifade ettiği kar yağışı Çamlıca Tepesi'nden görüntülendi.

Taksim’de sabah saatlerinde kar yağışı etkili oldu

İstanbul’da kar yağışı sabah saatlerinde etkisini gösterdi. Taksim meydanı ve İstiklal Caddesi'nde kar yağışı görüntülendi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından İstanbul’da kar yağışı gece saatlerinde bazı ilçelerde etkisini göstermişti. Sabah saat 06.00 sıralarında kar yağışı Taksim meydanı ve İstiklal Caddesi’nde görüntülendi.