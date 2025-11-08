Trump, kendisine ait Truth Social platformundan yaptığı paylaşımda, Güney Afrika’daki beyaz kökenli bireylere yönelik şiddet iddialarına dikkat çekti. “Afrikaner’lar öldürülüp katlediliyor, topraklarına ve çiftliklerine yasadışı yollarla el konuluyor. Bu insan hakları ihlalleri sürdükçe ABD hükümeti zirvede yer almayacak.” ifadelerini kullandı.

Trump, ayrıca 2026 yılı G20 Zirvesi’nin ABD’nin Florida eyaletine bağlı Miami şehrinde yapılması için hazırlıkların sürdüğünü belirterek, “G20’yi yeniden özgür dünyanın merkezi Amerika’ya taşıyacağız” açıklamasında bulundu.