Resmî Gazete’de yer alan tebliğe göre;

Pay Fix Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. ,

ve Aypara Ödeme Kuruluşu A.Ş.

hakkındaki faaliyet izinleri TCMB tarafından iptal edildi. Kararda, iptal gerekçelerine ilişkin ayrıntılar yer almazken, söz konusu şirketlerin elektronik para ve ödeme hizmeti faaliyetlerini artık sürdüremeyeceği belirtildi.

Türkiye’de son dönemde dijital finans ve elektronik para sektörüne yönelik düzenleme ve denetimlerin artırıldığı görülüyor. Merkez Bankası, finansal sistemin güvenliğini ve kullanıcıların korunmasını sağlamak amacıyla faaliyet izinleri konusunda daha sıkı bir denetim politikası izliyor.