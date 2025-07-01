Trump, hükümetin Musk’ın şirketlerine sağladığı mali teşviklerin Hükümet Verimliliği Departmanı (DOGE) tarafından incelenmesi gerektiğini belirterek, “Elektrikli araçlar hoş ama kimse bunları almaya zorlanmamalı. Bu karar, her zaman kampanyamın karşı çıktığı bir durumdu” dedi. Uzaya uydu fırlatılması ve elektrikli araç üretiminin kamu harcamaları açısından ciddi maliyet oluşturduğunu savunan Trump, “Bu faaliyetlerin durdurulmasıyla büyük tasarruf sağlanabilir” şeklinde konuştu.

Musk’tan Sert Çıkış: “Dünyada Yapacağım Son Şey Bile Olsa Ön Seçimi Kaybettireceğim”

Gerginliğin fitilini ateşleyen açıklama ise bir gün önce Elon Musk’tan gelmişti. X platformu üzerinden konuşan Musk, Trump yönetiminin gündeme getirdiği 1.6 trilyon dolarlık harcama kesintisi tasarısına sert tepki gösterdi. “Hükümet harcamalarını azaltma kampanyası yürüten ama ardından tarihin en büyük borç artışına onay veren Kongre üyeleri utanç duymalı” diyen Musk, “Dünyada yapacağım son şey bile olsa, gelecek yıl yapılacak ön seçimde bu kişilerin kaybetmesini sağlayacağım” ifadelerini kullandı.

Musk ayrıca, söz konusu tasarının kabul edilmesi halinde “ertesi gün Amerika Partisi’ni kuracağını” duyurdu. Musk’a göre ABD’nin mevcut iki partili sisteminden kurtulması artık bir zorunluluk.

Trump: “Ben Bu Karmaşayı Yaratmadım, Düzeltmek İçin Buradayım”

Trump, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir başka açıklamada ise vergi artışı uyarısında bulunmuştu. “Eğer bu tasarı kabul edilmezse, yüzde 68’e varan vergi artışları yaşanacak. Çok daha kötü şeyler olacak. Bu karmaşayı ben meydana getirmedim, yalnızca düzeltmek için buradayım” ifadeleriyle Kongre’ye ve kamuoyuna çağrıda bulunmuştu.

Trump ve Musk arasındaki bu sert söz düellosu, Kasım 2025’teki başkanlık seçimleri öncesinde Amerikan siyasetinde tansiyonun daha da yükseleceğine işaret ediyor.