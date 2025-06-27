Trump, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, “CNN ve New York Times'ın sahte haber muhabirleri derhal kovulmalı. Bunlar kötü niyetli ve tehlikeli insanlar” ifadelerini kullandı. ABD Başkanı’nın çıkışı, söz konusu basın organlarında yer alan ve İran’ın nükleer tesislerinin saldırıda tamamen imha edilmediğini öne süren haberlerin ardından geldi.

İstihbarat raporu: "İran’ın nükleer programı birkaç ay geriledi"

Amerikan medyasına sızdırılan ABD Savunma İstihbarat Ajansı ve ABD Merkez Komutanlığı’na ait gizli istihbarat raporunda, İran’daki üç nükleer tesise düzenlenen saldırıların beklenen etkiyi tam anlamıyla yaratmadığı belirtildi. Rapora göre, İran’ın nükleer santrifüjleri büyük ölçüde sağlam kalırken, saldırıların sadece yer üstü yapılarda hasar oluşturduğu ve nükleer programın yalnızca birkaç ay sekteye uğratıldığı bildirildi.

Trump yönetimi ise saldırıların "başarılı" ve "gereken mesajı verdiği" yönünde bir duruş sergilerken, eleştiriler medya üzerinden devam ediyor. ABD kamuoyunda, saldırının etkisi ve medyanın rolü konusunda tartışmalar derinleşirken, Trump’ın gazetecilere yönelik sert çıkışı, basın özgürlüğü ve siyasi baskı ekseninde yeni bir gerilim hattı yaratmış durumda.