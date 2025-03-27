"Bu, Ülkemizin Kurtuluşunun Başlangıcı"

Trump, ABD ekonomisinin yıllardır yabancı ülkeler tarafından sömürüldüğünü iddia ederek, yeni gümrük vergilerinin bu durumu tersine çevireceğini vurguladı. "Bu ülkemizin kurtuluşunun başlangıcı" diyen Trump, ABD'de fabrikaların yeniden açılmasının önünü açacaklarını söyledi.

Trump, üretimini ABD'de gerçekleştiren firmaların bu vergiden muaf tutulacağını belirtirken, yabancı şirketlerin de ABD'de yatırım yapmaları için teşvik edileceğini dile getirdi. "Birçok yabancı otomobil şirketi, fabrikalarını burada kurdu, ancak yeterince kullanmıyorlar. Bu durum onlar için büyük bir fırsat olacak" dedi.

Elon Musk ve Trump Görüşmesi

Trump, Tesla'nın CEO'su Elon Musk'la bu konu üzerine konuşmadığını ve Musk'ın kendisinden hiçbir kişisel talepte bulunmadığını belirtti. "Elon harika biri. Benden hiçbir zaman bir iyilik istemedi ve bu beni şaşırttı. Yapabilirdim de, yapmayabilirdim de. Ama ben doğru olanı yapıyorum ve o da benden doğru olanı yapmamı isterdi" ifadelerini kullandı.

Husilere Yönelik Saldırı Planı Sızdırma Tartışması

Trump, Yemen'deki İran destekli Husilere yönelik sızdırılan askeri planlarla ilgili sorulara da yanıt verdi. ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz'ın sorumluluğu üstlendiğini belirten Trump, "Sanırım Mike'tı. Bana Mike olduğu söylendi" dedi. Savunma Bakanı Pete Hegseth’e yönelik eleştirilere ise "Bununla alakası yoktu. Hepsi bir cadı avı" diyerek tepki gösterdi.

ABD’de ithal otomobillere yüzde 25 gümrük vergisi uygulanması kararının otomotiv sektörü üzerindeki etkileri şimdiden tartışma konusu olmaya başladı.