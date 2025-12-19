Beyaz Saray’da basına kapalı gerçekleştirilen imza töreniyle yasalaşan savunma bütçesi, ABD Temsilciler Meclisi ve Senato’dan geçtikten sonra Başkan Trump’ın onayına sunulmuştu. Trump’ın imzasıyla birlikte, Beşar Esad yönetimi döneminde uygulamaya konulan ve Suriye ekonomisini ağır biçimde etkileyen Sezar Yasası yürürlükten kaldırıldı.

Sezar Yasası ne anlama geliyordu?

2019 yılında yürürlüğe giren Sezar Yasası, Suriye’ye yapılan yatırımları büyük ölçüde sınırlandırmış, ülkeyi uluslararası bankacılık ve finans sisteminden fiilen koparmıştı. Yasa, Esad rejiminin iç savaş sürecinde işlediği savaş suçları gerekçe gösterilerek uygulanmıştı. Yeni düzenlemeyle birlikte, Suriye’ye yönelik ekonomik ve finansal kısıtlamaların önemli bir bölümü sona ermiş oldu.

2026 Savunma Bütçesinin öne çıkan başlıkları

901 milyar dolarlık NDAA kapsamında yalnızca Suriye ile ilgili değil, küresel güvenlik dengelerini etkileyen birçok önemli kalem de yer alıyor:

Ukrayna’ya 800 milyon dolar askeri ve güvenlik desteği

İsrail’e 600 milyon dolar , Demir Kubbe başta olmak üzere ortak füze savunma projeleri için fon

Tayvan Güvenlik İşbirliği Girişimi için 1 milyar dolar, Çin’in artan askeri etkisine karşı savunma iş birliğini güçlendirme amacıyla

Bunların yanı sıra yasa; ABD ordusunun alacağı yeni gemi, uçak ve füze sistemlerinden, asker maaşlarına yapılacak zamlara, küresel ve bölgesel jeopolitik tehditlere karşı izlenecek stratejilere kadar birçok başlığı kapsıyor.

Küresel dengeler açısından kritik adım

Uzmanlara göre, Suriye’ye yaptırımların kaldırılması, Orta Doğu’daki ekonomik ve siyasi dengeleri yeniden şekillendirebilecek nitelikte. Aynı zamanda ABD’nin 2026 savunma bütçesi, Washington’un Ukrayna, İsrail, Tayvan ve Çin eksenli güvenlik politikalarının önümüzdeki dönemde de devam edeceğini net biçimde ortaya koyuyor.