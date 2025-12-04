Bakan Bolat, Libya Devleti Milli Birlik Hükümeti Ulaştırma Bakanı Muhammed Şahubi ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesine ilişkin detayları sosyal medya hesabından paylaştı.

Bakan Bolat, görüşmenin son derece verimli geçtiğini belirterek, iki ülke arasında özellikle müteahhitlik, lojistik, ihracat ve yatırım iş birlikleri başta olmak üzere birçok alanda güçlü bir iş birliği iradesi bulunduğunu vurguladı.

“Sahadaki varlığı artıracak somut adımlar kararlaştırıldı”

Bolat, ekim ayında yapılan toplantıda Türk firmalarının Libya’daki faaliyetlerine ilişkin oluşan mutabakat çerçevesinde kaydedilen ilerlemelerin değerlendirildiğini ve kısa vadede atılacak yeni adımların belirlendiğini ifade etti. Türk müteahhitlerinin Libya’daki tecrübesi ve başarılı projelerine dikkat çeken Bolat, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin karşılıklı fayda ilkesiyle gelişmeye devam edeceğini söyledi.

“Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın liderliğinde iş birliği güçleniyor”

Türkiye’nin bölgesel kalkınmaya katkı sunan güçlü müteahhitlik birikiminin Libya’da da önemli bir rol oynadığını belirten Bolat, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde müteahhitlikten lojistiğe, ihracattan yatırım iş birliklerine kadar geniş bir alanda Libya ile ilişkilerimizi daha da güçlendirmek, firmalarımızın sahadaki varlığını artırmak ve ülkemizin dış ekonomik vizyonuna katkı sunmak için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz.”

Türkiye ile Libya arasındaki ekonomik ilişkilerin yeni projeler ve ortak yatırımlarla daha da derinleşmesi bekleniyor.