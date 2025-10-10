Venezüellalı muhalefet lideri Maria Corina Machado, ülkede Devlet Başkanı Nicolás Maduro’ya karşı yürüttüğü demokratik mücadeleyle tanınıyor. Bu yıl Nobel Barış Ödülü’nü alan isim Machado oldu. Ancak Machado, ödülü alır almaz sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla herkesi şoke etti: Ödülü ABD Başkanı Donald Trump’a ithaf etti!

Machado paylaşımında, “Her zamankinden daha fazla ABD Başkanı Donald Trump’a güveniyoruz ve zaferin eşiğindeyiz” ifadelerini kullandı. Yani Trump, kendi elleriyle verilmediği halde nihayet “hediye” olarak Nobel’e kavuşmuş oldu.

Ödül süreci de bir hayli renkli geçti. 8 Temmuz’da İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu Trump’ı aday göstermiş, Pakistan ve Kamboçya da Trump’ı desteklemişti. Başkan, adaylık sürecinde şakayla karışık “Zaten bana vermezler” açıklamasıyla gözdağı vermişti.

Sonuçta dünya hem şaşkın hem gülmekten kırılıyor: Trump, uzun zamandır istediği Nobel’i sonunda aldı… üstelik kendisine armağan edilerek.