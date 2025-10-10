Zirvenin en çok merak edilen bölümlerinden biri olan NEXT SHOW · OMODA DREAM DAY, teknoloji gösterileri, konsept araç tanıtımları ve yaratıcı etkileşimlerin dinamik bir birleşimini sunacak. Burada ürünler, teknolojiler, yaşam tarzı senaryoları ve kullanıcı deneyimleri tematik alanlara ayrılacak. Ziyaretçiler, sergilenen ürünler aracılığıyla markanın ileri teknoloji dünyasını birebir deneyimleme fırsatı bulacak. Alanda yer alan elektronik etkileşim duvarı, katılımcıları OMODA’nın bir sonraki özelliklerini tanımlamaya davet edecek. Genç nesil için canlı bir sahne olarak tasarlanan etkinlik, OMODA’nın geleceğine yeni bir sayfa açmakla birlikte küresel iş ortaklarını da bu dönüm noktasına ortak olmaya davet edecek.

OMODA&JAECOO Uluslararası Kullanıcı Zirvesi Ekim 2025’te resmen başlayacak. CO-CREATE CO-DEFINE (Birlikte Yarat, Birlikte Tanımla) teması etrafında şekillenecek bu büyük etkinlik, markanın “Dare to be NO.1” (Bir Numara Olma Hedefi) vizyonunu gerçekleştirme yolunda önemli bir adımı temsil ediyor. Ayrıca etkinlikte markanın yepyeni AIMOGA Robotu da konferans sırasında ilk kez tanıtılacak. Zirvenin en çok merak edilen bölümlerinden biri olan NEXT SHOW · OMODA DREAM DAY, teknoloji gösterileri, konsept araç tanıtımları ve yaratıcı etkileşimlerin dinamik bir birleşimini sunacak. Genç nesil için canlı bir sahne olarak tasarlanan etkinlik, OMODA’nın geleceğine yeni bir sayfa açmakla birlikte küresel iş ortaklarını da bu dönüm noktasına ortak olmaya davet edecek.

OMODA DREAM DAY kapsamında, açık hava alanı geleceğe ait bir X Keşif Üssü’ne dönüştürülecek. Burada ürünler, teknolojiler, yaşam tarzı senaryoları ve kullanıcı deneyimleri tematik alanlara ayrılacak. Ziyaretçiler, sergilenen ürünler aracılığıyla markanın ileri teknoloji dünyasını birebir deneyimleme fırsatı bulacak. Alanda yer alan elektronik etkileşim duvarı, katılımcıları OMODA’nın bir sonraki özelliklerini tanımlamaya davet edecek. Bu etkileşim duvarı ile ister tek tuşla kamp modu ister araç içi kahve makinesi olsun, cesur fikirler gerçeğe dönüşebilecek. Yapay zekâ destekli fotoğraf kabinleri ise her katılımcının kişisel siber punk tarzı sürücü posterini oluşturarak onları OMODA geleceğinin başrolüne taşıyacak. Kayıt kabininde ise katılımcıların “gelecekteki kendilerine” göndereceği mesajlar, benzersiz ses dalgası kartpostallarına dönüştürülerek bu yolculuğun kişisel bir hatırasını oluşturacak.

Temmuz ayında, OMODA & JAECOO’nun ana şirketi, 2025 Fortune Global 500 listesinde 233. sıraya yükselirken, toplam ihracatı 5 milyon adedi aştı. Böylece “Çifte 500” hedefini gerçekleştirerek küreselleşme stratejisinde önemli bir dönüm noktasına ulaştı. OMODA & JAECOO’nun marka vizyonu, gençlerle birlikte daha iyi bir yaşamı ortaklaşa yaratmak üzerine kurulu. OMODA, kendisini dünyanın en profesyonel Crossover markalarından biri olarak konumlandırırken, JAECOO, “Klasikten Gelen, Klasiğin Ötesine” felsefesine bağlı kalarak küresel ölçekte zarif off-road markası olmayı hedefliyor. Bu çift hatlı strateji, markaya farklılaştırılmış bir rekabet avantajı kazandırıyor.

Bu marka konumlandırması ve gelişim stratejileri doğrultusunda, OMODA & JAECOO, 2025 yılında Avrupa pazarında güçlü bir büyüme ivmesi yakalayarak bölgedeki en hızlı büyüyen marka haline geldi. Dikkat çekici şekilde, çekirdek otomotiv alanlarındaki sürekli atılımların yanı sıra, OMODA & JAECOO akıllı teknoloji alanında da yenilikçi hamlelerini sürdürdü. Marka ile AiMOGA ekibi tarafından ortaklaşa geliştirilen AiMOGA Robot, otomotiv üreticilerinin akıllı dönüşüm sürecindeki örnek uygulamalardan biri haline gelerek markanın değer sınırlarını daha da genişletti.