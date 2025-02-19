Zelenskiy ve Biden’a Yönelik Eleştiriler

Trump, Zelenskiy’in ABD’yi “kazılamayacak ve hiç başlamaması gereken bir savaşa” ikna ettiğini belirterek, “Mütevazı başarıya sahip bir komedyen olan Zelenskiy, 350 milyar doları savaşa harcatmak için ABD’yi kandırdı” dedi. Trump, ABD ve Avrupa’nın Ukrayna savaşına yaptığı harcamaları da eleştirerek, ABD’nin Avrupa’dan çok daha fazla harcama yaptığını ancak Avrupa’nın parasının garanti altında olduğunu, ABD’nin ise hiçbir şey geri alamayacağını vurguladı.

Zelenskiy’in savaş için harcanan paraların yarısının kaybolduğunu itiraf ettiğini söyleyen Trump, ABD’nin eski Başkanı Joe Biden’ı da hedef aldı. Trump, Biden’ın bu savaşın Avrupa için daha önemli olduğunu gündeme getirerek denge talep etmediğini belirtti. Trump, “Zelenskiy’in tek becerisi Biden’ı parmağında oynatmak” ifadelerini kullandı.

Zelenskiy’e Diktatör Eleştirisi

Trump, Zelenskiy’i seçime gitmediği için diktatör olarak nitelendirerek, “Seçime gitmeyen bir diktatör olan Zelenskiy, hızlı davranmazsa elinde bir ülke bile kalmayacak” dedi. Ayrıca, ABD’nin Rusya ile savaşın sonlandırılması için başarılı müzakereler yürüttüğünü belirten Trump, yalnızca kendi yönetiminin bunu başarabileceğini ifade etti. Trump, Biden’ın bu konuda hiç çaba göstermediğini, Avrupa’nın barış sağlamakta başarısız olduğunu ve Zelenskiy’in savaşın devamını istediğini söyledi.

Ukrayna’nın Durumu ve Trump’ın Değerlendirmesi

Trump, Ukrayna’yı sevdiğini ancak Zelenskiy’in ülkesi için kötü bir iş çıkardığını belirterek, milyonlarca insanın gereksiz yere öldüğünü ve savaşın durmadığını söyledi. Trump, “Zelenskiy berbat bir iş çıkardı, ülkesi paramparça oldu” diyerek, savaşın sürmesinin halk için daha fazla kayıp anlamına geldiğini ifade etti.