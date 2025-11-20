Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Mamdani’nin görüşme talebinde bulunduğunu belirterek, “Komünist Zohran ‘Kwame’ Mamdani bir toplantı talep etti. 21 Kasım Cuma günü Oval Ofis’te görüşeceğiz. Detaylar yakında” ifadelerini kullandı.

Yeni seçilen Belediye Başkanı Mamdani’nin federal yönetimle temasa geçmesi, New York’taki kamu güvenliği, yaşam maliyetleri ve ekonomik uygunluk konularında kritik bir adım olarak değerlendiriliyor. Mamdani’nin sözcüsü Dora Pekec, Washington ziyaretinin yeni belediye başkanları için geleneksel bir uygulama olduğunu belirterek, “Belediye Başkanı seçilen Mamdani, Washington’da Başkan ile bir araya gelerek kamu güvenliği, ekonomik güvenlik ve uygun fiyatlı konut gündemini görüşmeyi planlıyor” dedi.

Mamdani, hafta başında yaptığı açıklamada, ekibinin Beyaz Saray ile iletişime geçtiğini ve özellikle şehirdeki ekonomik krizle mücadele kapsamında federal yönetimle istişarelerde bulunmak istediklerini söylemişti. Mamdani, Trump’ın ekonomi politikalarının New York’ta yükselen yaşam maliyetlerine etkisine de dikkat çekmişti.

New York’un İlk Müslüman Belediye Başkanı

Demokrat Parti adayı Mamdani, seçimlerde oyların yaklaşık yüzde 54’ünü alarak New York’un ilk Müslüman belediye başkanı oldu. Uganda doğumlu ve Hindistan kökenli ebeveynlere sahip olan Mamdani, ayrıca New York’un Afrika doğumlu ve Güney Asya kökenli ilk belediye başkanı unvanlarını taşıyor. Seçimlerde Mamdani’nin en yakın rakibi, Trump destekli bağımsız aday eski New York Valisi Andrew Cuomo ise oyların yaklaşık yüzde 40’ını aldı. Mamdani, 1 Ocak 2026’da görevine başlayacak.

Trump ve Mamdani Arasındaki Eleştirel Tavır

Mamdani, Trump yönetiminin göçmen politikalarını ve İsrail’e yönelik dış desteğini eleştirirken, Trump ise Mamdani’yi seçim kampanyası boyunca “komünist” olarak nitelendirdi. Trump, Mamdani’nin New York Belediye Başkanlığı’nı kazanması halinde şehre milyarlarca dolarlık federal fonu kesmekle tehdit etmişti. Mamdani ise Trump’ın göçmen politikalarına karşı durmayı kampanyasının merkezi unsurlarından biri haline getirmişti.