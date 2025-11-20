Ekim ayında endeks, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 28,69, on iki aylık ortalamalara göre ise yüzde 25,13 artış gösterdi.

İmalat sektöründe yıllık artış yüzde 28,68 oldu

Sanayinin iki ana sektöründe yıllık değişimler şu şekilde gerçekleşti:

Madencilik ve taş ocakçılığı: %32,78 arttı

İmalat sanayi: %28,68 arttı

Ana sanayi gruplarında yıllık değişimler

Ara malları: %25,85 artış

Dayanıklı tüketim malları: %35,80 artış

Dayanıksız tüketim malları: %36,17 artış

Enerji: %14,35 artış

Sermaye malları: %27,64 artış

Aylık değişim: İmalat ürünlerinde yüzde 0,83 artış

Aylık bazda sanayi sektörlerindeki değişimler:

Madencilik ve taş ocakçılığı: %4,74 artış

İmalat: %0,83 artış

Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri ise şöyle:

Ara malları: %1,12 artış

Dayanıklı tüketim malları: %2,82 artış

Dayanıksız tüketim malları: %1,95 artış

Enerji: %3,50 azalış

Sermaye malları: %0,07 artış

