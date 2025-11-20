Ekim ayında endeks, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 28,69, on iki aylık ortalamalara göre ise yüzde 25,13 artış gösterdi.
İmalat sektöründe yıllık artış yüzde 28,68 oldu
Sanayinin iki ana sektöründe yıllık değişimler şu şekilde gerçekleşti:
-
Madencilik ve taş ocakçılığı: %32,78 arttı
-
İmalat sanayi: %28,68 arttı
Ana sanayi gruplarında yıllık değişimler
-
Ara malları: %25,85 artış
-
Dayanıklı tüketim malları: %35,80 artış
-
Dayanıksız tüketim malları: %36,17 artış
-
Enerji: %14,35 artış
-
Sermaye malları: %27,64 artış
Aylık değişim: İmalat ürünlerinde yüzde 0,83 artış
Aylık bazda sanayi sektörlerindeki değişimler:
-
Madencilik ve taş ocakçılığı: %4,74 artış
-
İmalat: %0,83 artış
Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri ise şöyle:
-
Ara malları: %1,12 artış
-
Dayanıklı tüketim malları: %2,82 artış
-
Dayanıksız tüketim malları: %1,95 artış
-
Enerji: %3,50 azalış
-
Sermaye malları: %0,07 artış
