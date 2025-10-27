Trump, “Putin’in söyledikleri de bence uygun değil. Bu arada, onun yapması gereken şey savaşı bitirmek. Bir haftada bitmesi gereken savaş şimdi dördüncü yılına girmek üzere. Füze testleriyle uğraşmak yerine bunu yapmalı” ifadelerini kullandı.

“8 bin mil gitmemize gerek yok”

Rusya’nın yeni bir füze denemesiyle ilgili soruya yanıt veren Trump, ABD’nin savunma kapasitesine dikkat çekerek, “Kıyılarının hemen açıklarında dünyanın en güçlü nükleer denizaltısı var. Yani bizim 8 bin mil gitmemize gerek yok. Biz de füze testleri yapıyoruz ama kimseyle oyun oynamıyoruz” dedi.

Trump, Rusya’ya yönelik ek yaptırımlar konusunda ise, “Yakında göreceksiniz” açıklamasında bulundu.

Kanada ile gerilim: “Bir süre görüşmeyeceğim”

Trump, Kanada’nın eski ABD Başkanı Ronald Reagan’ın sözlerini çarpıttığını iddia ederek Ottawa yönetimine tepki gösterdi. “Kanada bizi uzun zamandır soyuyordu ama artık soyamayacaklar” diyen Trump, Kanada Başbakanı ile APEC Zirvesi’nde görüşmeyi planlamadığını belirtti.

“Onunla görüşmek istemiyorum. Bir süre Kanada ile görüşmeyeceğim. Mevcut anlaşmamızdan memnunum” ifadelerini kullandı.

“Yeni Japonya Başbakanı harika bir lider olacak”

Japonya’nın yeni Başbakanı Sanae Takaichi ile yarın bir araya geleceğini belirten Trump, “Yeni başbakanla tanışmayı dört gözle bekliyorum. Eski dostum Shinzo Abe’nin yakın arkadaşıymış. Abe harikaydı. Bu durum Japonya ve ABD için çok faydalı olacak” dedi.

“TikTok anlaşması imzalanabilir”

Trump, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile Güney Kore’de yapacağı görüşmede, TikTok’un ABD’li şirketlere satışını içeren anlaşmanın gündemde olacağını söyledi.

“Anlaşmayı perşembe günü imzalayabiliriz. Xi’ye büyük saygı duyuyorum. Onu seviyorum, o da beni seviyor. Her iki ülke açısından da başarılı bir anlaşma yapacağımıza inanıyorum” diye konuştu.

Milei’ye tebrik, Kim’e davet

Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei’nin ara seçim zaferini de değerlendiren Trump, “Ona güçlü bir destek verdim. Büyük bir farkla kazandı, Arjantin için harika bir gelişme” dedi.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un ile görüşme ihtimaline ilişkin bir soruya ise, “Eğer o da isterse, ben Güney Kore’de olacağım. Hatta gerekirse seyahatimi uzatırım” yanıtını verdi.