Havaalanına yakınlığı, modern mimarisi, alışveriş merkezi, konser alanları, stadyumu ve estetik sosyal yaşam alanlarıyla öne çıkan Vadistanbul, bugün İstanbul’da “görülmeden gidilmeyecek yerler” arasında yer alıyor. Bu dinamik bölgenin merkezinde konumlanan Artaş Oteller Grubu ise, sektöre yön veren vizyonuyla yatırımlarına güçlü bir ekiple devam ediyor.

Grup bünyesinde uzun süredir görev yapan Selin Tan, Radisson Collection Hotel Vadistanbul’un Satış ve Pazarlama Direktörü pozisyonuna terfi etti.



Turizm ve konaklama sektöründe 15 yılı aşkın deneyime sahip olan Tan, kariyeri boyunca Titanic Hotels ve Radisson Hotels zincirlerinde çeşitli yöneticilik görevlerinde bulundu. İstanbul Üniversitesi Turizm İşletmeciliği mezunu olan Tan, yeni görevinde otelin satış ve pazarlama stratejilerine liderlik ederek markanın hem yerel hem de uluslararası pazardaki konumunu daha da güçlendirmeyi hedefliyor.

Bir diğer önemli terfi ise Özgür İpekergil’den geldi. Artaş Oteller Grubu’nun yeni stratejisi doğrultusunda, bünyesindeki rezidans markalarının tek bir yapı altında konsolide edilmesine liderlik edecek olan İpekergil, Mövenpick Living Saklıvadi, Mövenpick Living Çamlıvadi, Radisson Residences Vadistanbul ve Radisson Residences Avrupa TEM İstanbul otellerinin Satış ve Pazarlama Direktörü olarak görevlendirildi.



Turizm sektöründe 15 yılı aşkın deneyime sahip olan İpekergil, geçmişte Radisson, Hilton ve TAV Holding bünyelerinde üst düzey görevlerde bulundu. Ayrıca Amerika’da Marriott Virginia Beach USA otelinde edindiği uluslararası deneyimiyle dikkat çekiyor. Akdeniz Üniversitesi Turizm Fakültesi mezunu olan İpekergil, yeni sorumluluğu kapsamında grup rezidanslarının satış ve pazarlama stratejilerini bütünsel bir yaklaşımla yönlendirerek, markaların ulusal ve uluslararası pazardaki gücünü artırmayı hedefliyor.

Bu iki terfi, Artaş Oteller Grubu’nun yalnızca güçlü insan kaynağına yaptığı yatırımın değil, aynı zamanda yetenekleri içeriden yetiştirerek sürdürülebilir bir liderlik kültürü oluşturma vizyonunun da bir yansıması. Grup, deneyim ve liderlik becerilerinin birleştiği bu güçlü kadrosuyla, Türk turizm sektöründe hizmet kalitesini bir adım daha ileri taşımayı hedefliyor.