Trump, Venezuela’ya giren ve çıkan yaptırıma tabi tüm petrol tankerleri için tam ve kapsamlı bir abluka emri verdiğini duyurdu.

Haber Metni:

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela ile yaşanan gerilime ilişkin dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Truth Social hesabından paylaşım yapan Trump, Venezuela rejiminin “Yabancı Terör Örgütü” olarak tanımlandığını belirterek, ülkeye yönelik ağır yaptırımların devreye alındığını açıkladı.

Trump, Venezuela’nın Güney Amerika tarihinin en büyük deniz gücü tarafından kuşatıldığını savunarak, bu kuşatmanın daha da genişletileceğini ifade etti. Açıklamasında, “Venezuela’ya giren ve Venezuela’dan çıkan yaptırıma tabi tüm petrol tankerlerine tam ve kapsamlı bir abluka emri veriyorum” diyen Trump, bu adımın etkisinin daha önce görülmemiş boyutta olacağını ileri sürdü.

ABD Başkanı, Nicolas Maduro yönetimini “gayrimeşru” olarak nitelendirerek, Venezuela’daki petrol gelirlerinin uyuşturucu kaçakçılığı, insan ticareti ve terör faaliyetlerini finanse etmek için kullanıldığını iddia etti. Trump, bu gerekçelerle Venezuela rejiminin “Yabancı Terör Örgütü” kapsamına alındığını vurguladı.

Trump ayrıca, önceki yönetim döneminde ABD’ye gönderildiğini öne sürdüğü yasa dışı göçmenler ve suçluların Venezuela’ya geri gönderildiğini belirterek, “Amerika; suçluların, teröristlerin ya da düşman rejimlerin ülkemizi sömürmesine izin vermeyecektir” dedi. ABD’ye ait olduğunu savunduğu petrol, toprak ve diğer varlıkların derhal iade edilmesi gerektiğini de sözlerine ekledi.