Beyaz Saray’da Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb ile bir araya gelen Başkan Trump, iki liderin görüşmesinin ardından Oval Ofis’te gazetecilerin sorularını yanıtladı. Gazze’deki ateşkesin “gerçek bir dönüm noktası” olduğunu vurgulayan Trump, rehinelerin pazartesi veya salı günü serbest bırakılacağını belirterek, “Muhtemelen orada olacağım. Pazar günü bir ara yola çıkmayı planlıyoruz ve bunu sabırsızlıkla bekliyorum. İsrail’de kutlama yapıldığını görüyorum” dedi.

Trump, hiçbir Filistinlinin zorla yerinden edilmeyeceğini vurguladı:

“Kimse Gazze’yi terk etmeye zorlanmayacak. Bu harika bir barış planı. Herkesin desteklediği bir plan.”

Uluslararası güç için “zengin ülkeler” vurgusu

Gazze’ye konuşlandırılması planlanan Uluslararası İstikrar Gücü hakkında da konuşan Trump, bu gücün finansmanının “çok zengin ülkelerden oluşan bir grup” tarafından üstlenileceğini söyledi.

“Henüz belirlenmedi ama insanlar bunun işe yaramasını istiyor ve süreç başladı.”

“Rusya ve Ukrayna yakında masaya oturacak”

Rusya-Ukrayna savaşına da değinen Başkan Trump, “Tarihte 9 ayda 8 savaşı kimse bitirmedi. Bu savaş da bitecek. Rusya ve Ukrayna yakında masaya oturacak” ifadelerini kullandı. Geçen hafta 7 binden fazla askerin öldüğünü belirterek, “Bu korkunç bir durum” dedi.

Finlandiya’nın olası bir Rus saldırısında ABD’nin yanıt verip vermeyeceğine dair bir soruya ise net yanıt verdi:

“Yapardım. Evet, yapardım. Onlar NATO üyesi. Finlandiya’yı şiddetle savunurum.”

Trump, Rusya’ya yönelik yeni yaptırımların olabileceğini de “uygulayabilirim” diyerek açık kapı bıraktı.

“İspanya belki de NATO’dan atılmalı”

NATO ülkelerinin savunma harcamalarına değinen Trump, oranın yüzde 2’den yüzde 5’e çıkarıldığını hatırlatarak şu eleştiride bulundu:

“Neredeyse oybirliğiyle kabul edildi. Sadece bir ülke geride kaldı: İspanya. Bunun için hiçbir mazeretleri yok. Belki de NATO’dan atılmalılar.”

Finlandiya ile “buzkıran” anlaşması

ABD ile Finlandiya arasında imzalanan yeni denizcilik işbirliğine dikkat çeken Trump, iki ülkenin toplam 11 buzkıran gemi inşa edeceğini, bunların dördünün Finlandiya’da, yedisinin ise ABD’de üretileceğini söyledi:

“Dünyanın en iyi buzkıranlarını satın alıyoruz.”

“Sekiz savaşı durdurdum, Nobel onların sorunu”

Nobel Barış Ödülü’ne dair sorular üzerine Trump, barış çabalarının ödül amacı taşımadığını dile getirdi:

“Sekiz savaşı durdurdum, bu daha önce hiç olmamıştı. Ama ne yaparlarsa yapsınlar sorun değil. Ben bunu ödül için değil, hayat kurtarmak için yaptım.”

Trump ayrıca eski Başkan Barack Obama’nın 2009’da ‘hiçbir şey yapmadan’ Nobel Barış Ödülü aldığını iddia ederek, “Obama ülkemizi mahvetmekten başka bir şey yapmadı, iyi bir başkan değildi” dedi.