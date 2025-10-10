Müzakerelerde Hamas heyetine liderlik eden el-Hayya, anlaşmanın uluslararası garantörler tarafından teyit edildiğini belirterek, “Kardeş arabulucular ve ABD yönetimi, savaşın tamamen sona erdiğini teyit ederek bize güvence verdiler” dedi.

El-Hayya, varılan anlaşmanın sadece çatışmaların durdurulmasını değil, aynı zamanda insani ve siyasi adımların da hayata geçirilmesini içerdiğini vurguladı. Buna göre Refah Sınır Kapısı’nın iki yönlü olarak açılacağı, İsrail hapishanelerinde müebbet hapis cezasına çarptırılmış 250 Filistinli ile savaşın başlangıcından bu yana tutuklanan bin 700 Filistinli mahkumun yanı sıra, gözaltında bulunan tüm kadın ve çocukların serbest bırakılacağı bildirildi.

El-Hayya, “Bu anlaşma, halkımızın direnişi ve sabrının bir zaferidir. Gazze yeniden nefes alacak” ifadelerini kullandı.

Tel Aviv’de Barış Sevinci

Ateşkes haberi, Tel Aviv’de de sevinçle karşılandı. Kentin merkezinde toplanan yüzlerce İsrailli, savaşın sona ermesini kutladı. Ellerinde barış simgeleri ve Filistin-İsrail bayrakları taşıyan göstericiler, “Artık yeter”, “Barış istiyoruz” ve “Çocuklar ölmesin” sloganları attı.

Bazı İsrailli vatandaşlar, sosyal medyada “Umut yeniden doğdu” ve “Savaşın bitmesi hepimiz için bir nefes” mesajları paylaştı. Uzun süredir süren çatışmaların son bulması, hem İsrailliler hem de Filistinliler arasında geleceğe dair temkinli bir iyimserlik yarattı.