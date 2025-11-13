Trump’tan “Victory 45-47” parfüm jesti

WASHINGTON (İHA) – ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’da Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara ile bir araya geldi. İki lider arasındaki samimi sohbet ve Trump’ın yaptığı espriler, diplomatik görüşmeye renkli anlar kattı.

Trump, görüşmede kendi markası olan “Victory 45-47” isimli parfümü Suriyeli lider eş-Şara ve eşi için hediye etti. Şişesinde altın renkli Trump heykelciği ve kaidesinde “Donald Trump” imzası bulunan parfümün fiyatının 249 dolar olduğu belirtildi.

Trump, parfümü “En güzel koku” diyerek takdim etti ve “Bunu siz alın, diğeri de eşiniz için” ifadesini kullandı. Ardından Suriyeli lidere dönerek, “Kaç eşiniz var?” sorusunu yöneltti. Eş-Şara’nın gülümseyerek “Bir” yanıtını vermesi üzerine Trump, “Söz konusu siz olduğunuzda bunu bilemezdim, öyle değil mi?” diyerek espri yaptı.

“Zorlu bir yerden geliyor, güçlü bir lider”

Trump, görüşmede eş-Şara’yı överek, “Kendisi oldukça zorlu bir yerden geliyor, çok güçlü bir lider” ifadelerini kullandı.

Görüşme sonrasında Trump, Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara ile çekilen fotoğrafını kendi sosyal medya platformu Truth Social üzerinden paylaştı. Paylaşım kısa sürede binlerce beğeni aldı ve uluslararası basında geniş yer buldu.

ABD–Suriye ilişkilerinde yeni dönem

Beşar Esad yönetiminin sona ermesinin ardından ABD’nin Suriye’ye uyguladığı yaptırımların kaldırılmasıyla iki ülke arasındaki diplomatik ilişkiler yeniden canlanmıştı.

Washington’daki bu görüşme, ABD ile Suriye arasında yeni bir dönemin sembolü olarak yorumlandı.